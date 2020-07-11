Гибель группы Дятлова - в России поставили точку в загадочной трагедии

Группа советских туристов под лидерством Игоря Дятлова погибла на Урале зимой 1959 года, что стало началом одного из самых загадочных расследований. Накануне следствие объявило о его завершении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские медиа.

По официальной версии, причиной гибели 9 туристов стала лавина, сошедшая на их палатку ночью. Единственным живым членом группы стал Юрий Юдин — он оставил поход за несколько дней до инцидента из-за болезни.

Заместитель главы управления генпрокуратуры Уральского федерального округа Андрей Курьяков назвал процесс формальным финалом следствия. Он пояснил, туристы в роковую ночь 2 февраля 1959 года сделали все правильно, однако природа их все же погубила. Они после засыпания снегом продвинулись к каменной гряды за 50 метров от палатки.

"Они сделали все совершенно правильно. И здесь вторая причина, почему группа была, скажем так, приговорена к гибели, не вернулась. Когда они развернулись, они палатку не увидели", — цитируют СМИ следственного.

Было установлено, что видимость в ту ночь из-за метели составляла от 6 до 16 метров. Для проверки организовали эксперимент, его участники не смогли найти "палатка" на холме, на "перевале Дятлова", когда спускались с него вниз.

"Человек, когда не видит ориентира, уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. Не видя ее на горе, ты ее никогда не найдешь", — считает Курьяков.

Далее группа пыталась согреться внизу, возле леса. Они сумели развести костер, однако и выдержала в этой погоде только полтора часа.

Туристы разделились на две подгруппы в попытках отыскать палатку — одну под руководством самого Дятлова, другую — инструктора по туризму Александра Золотарева (с настоящим именем Семен).

Обе подгруппы замерзли до смерти на температуре от -40 до -45 со шквальным ветром. Несколько человек, которые ушли с Золотаревым, оказались под новым толчком лавины — их накрыли тонны снега. Именно этим следователи объяснили численные переломы и разбросанность найденных тел.

Как сообщал ONLINE.UA, на Востоке Турции сошли подряд две лавины. В результате инцидентов погибли десятки людей, среди которых были госслужащие.

По официальным данным, среди погибших — как минимум 38 человек. Представители службы безопасности страны — включительно. Известно о 53 травмированных.