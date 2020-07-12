Гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" — они просто не хотят об этом говорить. лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 12 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Чем меньше вы сегодня будете обращать внимание на чужие советы относительно того, как и что надо делать на кухне, тем легче вам будет справиться.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня Овны могут оказаться забывчивы, в результате чего может нарушиться схема приема тех или иных препаратов. Напишите себе записку, поставьте будильник — в общем, постарайтесь этого не допустить.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Постарайтесь не обращать внимания на мелкие каверзы, вы должны быть выше мести. Ну если очень хочется — подшутите над своим обидчиком, но аккуратно и по возможности по-доброму. Вам необходимо, чтобы свидетели ваших отношений были на вашей стороне.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, много хорошо — тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня у Овнов высока опасность чем-нибудь заболеть и с большой долей вероятности свою половинку этой же гадостью заразить. Впрочем, это позволит вам провести незабываемую неделю вместе, испытывая одинаковые болевые и душевные ощущения. Сомнительная, но все же романтика.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам провести день в максимально возможном уединении. Пусть ни друзья, ни коллеги, ни близкие люди не отвлекают вас от раздумий. Если вам при этом удастся подумать о делах — тем лучше для вас. Но перенапрягать мозг не стоит — бестолку.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если вы хотите основательно и со вкусом покушать сегодня, придется, как минимум, выйти из дома. За едой придется немного побегать — тогда она и усвоится лучше и вкуснее покажется. Кроме того, будет как никогда важен антураж — все, вплоть до освещения и наличия цветов на столе сыграет свою роль. Впрочем, если вы готовы обустроить соответствующую обстановку в родных стенах — дерзайте.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам захочется взять на себя сразу множество обязательств, несмотря на то, что подобная ноша может оказаться вам не по силам. Постарайтесь правильно рассчитать баланс между "могу" и "хочу" и принять единственное верное решение изо всех возможных.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам стоит следовать заветам мудрого Карлсона: спокойствие и только спокойствие, ибо остальное — дело житейское. Если не получается, попробуйте еще раз. Это вам поможет лучше любых лекарств.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день постарайтесь не очень загружать вашего любимого человека своими проблемами, пусть их у вас будет и немало. Дело в том, что для него сегодняшний день будет не из лёгких, поэтому ему и со своими-то справиться будет нелегко, а взваливать на себя ещё и вашу ношу и вовсе окажется непосильно.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день старайтесь не перегибать палку в заботе о своем здоровье, возможно, вы сами сгущаете краски, вместо того, чтобы реально взглянуть на существующие проблемы. Ситуация вполне может быть далеко не так сложна, как вы себе внушили.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня с вами просто опасно связываться: вы, того и гляди, наделаете массу необдуманных поступков. Постарайтесь снять нервное напряжение. Смотрите на всё проще и перестаньте заводиться по любому поводу!

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете вольной птицей, никакие дела или обязательства не будут вас держать. Летайте в свое удовольствие.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня, если не случится ничего непредвиденного, вы сможете в полной мере насладиться процессом выбора блюд для дальнейшего их поедания. И, поверьте, если не будете спешить, сей процесс доставит вам немало удовольствия. Причем независимо от того, что именно вы получите в результате — будь то простейшая традиционная пицца или самая настоящая утка по-пекински.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Представителям вашего знака Зодиака сегодня не стоит употреблять в пищу мясные, молочные и даже рыбные продукты. Т.е., по научному говоря, имеет смысл устроить себе разгрузочный день. Так что пейте соки, больше гуляйте на свежем воздухе и не забывайте время от времени чего-нибудь съедать. Корочку хлеба, например. Или постные щи (без сметаны, разумеется). Или даже можете побаловать себя овощным рагу.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы почувствуете себя ледоколом. Вам придется расчищать путь для того, чтобы пройти самому и провести за собой свою половинку. Проблемы огромными льдинами будут стоять на вашем пути, однако в итоге вы их преодолеете. Вечером наравне с усталостью вы испытаете удовлетворение.

Гороскоп здоровья для Раков

Светила настоятельно рекомендуют Ракам позаботиться о зрении. По возможности постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора и торчания перед монитором.

Общий гороскоп для Раков

Чем меньше вы сегодня будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам, несмотря ни на что, следует контролировать себя и не позволять другим вызвать у вас гнев или другие отрицательные сильные эмоции. Скорее всего, кто-то хочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации, как бы вам ни хотелось на них поддаться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынче вы рискуете уделить слишком много времени чужим проблемам, практически ничего не оставив для себя. Главное, не следовать этому пути в еде — оставшись голодным вы будете потеряны для альтруизма, ибо сил на благие дела вам может и не хватить. Потому обедать надобно непременно мясом, желательно — с каким-нибудь питательным и вкусным гарниром растительного происхождения.

Любовный гороскоп для Львов

Даже если вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нём как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить всё же стоит. У всех любовей один источник и одна сущность, а значит, одна спокойно может перетечь в другую.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче попробуйте больше ходить пешком, в особенности, если у вас мало времени, чтобы заниматься профилактикой сердечных болезней. Подобная "тренировка" после трудового дня значительно улучшит ваше самочувствие.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу.

Бизнес-гороскоп для Львов

Этот день просто создан для встреч. Скорее всего, вам придётся даже назначить несколько деловых и не очень свиданий подряд, иначе потом времени не будет совсем, ведь есть еще и друзья, и с ними тоже неплохо бы повидаться.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам не придется долго заниматься исключительно своими непосредственными обязанностями. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы заниматься не своим делом вам все же долго не пришлось, в противном случае, результаты могут оказаться более чем плачевными.

Кулинарный гороскоп для Дев

Позаботьтесь о том, чтобы ваше сегодняшнее меню не создало вам проблем в общении с окружающими. И не подумайте, что звезды заинтересованы в рекламе мятных жевательных резинок и прочей тому подобной ерунды. Просто, нынче не стоит кушать лук с чесноком — мало ли, куда придется отправиться мосле трапезы.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче Девы явно будут на подъеме, поэтому можете заняться активным отдыхом, это сейчас вам только пойдет на пользу. Кроме того, сейчас вы можете смело браться за новые и завершать старые дела.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать вам какой-то маленький, но очень приятный подарок, который согреет вас или осветит вам этот день, в буквальном или переносном смысле. Главное, чтобы ничего ему не помешало в реализации его коварных планов.

Общий гороскоп для Дев

Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня ваши дела будут складываться просто невероятно удачно. Если вам казалось, что всё ваше дело может вот-вот рухнуть, вам представится удивительный шанс найти помощника и советчика, причем абсолютно неожиданно.

Кулинарный гороскоп для Весов

Чем дальше вы сегодня забредете в поисках ресторана или кафе, достойного чести вас накормить, тем больше шансов, что вы проведете там довольно приятные час-полтора. Из мяса предпочтительна баранина, на гарнир лучше всего взять зеленый горошек, только свежий, а не консервированный. Салаты в качестве закуски нежелательны, лучше заказать ассорти из свежих овощей — огурцов, помидоров, сырых шампиньоны.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.

Гороскоп здоровья для Весов

Весам могут достаточно легко даваться даже весьма серьезные физические нагрузки, поэтому, если вы действительно хотите серьезно заняться спортом, сейчас для этого хорошее время.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком вашими радостями. Они наверняка очень порадуют и его, поскольку ему в принципе не все равно, что происходит в вашей жизни. Однако задумайтесь о том, чтобы донести до него информацию понятным ему языком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам рекомендовано добавлять в обычные блюда различные приправы, например розмарин или куркуму, это не только обогатит вкус, но и поможет вам улучшить пищеварение и провести профилактику язвы желудка.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Не принимайте всё близко к сердцу, ведь не каждая проблема касается вас лично, а проявление такого участия в каждом деле уже немного напоминает лицемерие. Возможно, что вы сами этого и не замечаете. С начальником сегодня будьте осторожны, сейчас он очень придирчив.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Несмотря на то, что микроволновка — вещь весьма удобная и полезная, пользоваться ею вам сегодня не рекомендуется. Что будете разогревать — перегреете, готовить — испортите, размораживать — не разморозите, ибо, хоть и быстро, но ждать надоест. Так что, если у вас нет личной кухарки, принимать пищу сегодня лучше вне дома. В идеале — в дорогом ресторане, но на худой конец сойдут и Макдональдс с Ростиксом.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сделайте сегодня все возможное для того, чтобы ваш любимый человек почувствовал себя настоящим героем. Пусть он увидит и узнает, что вы восхищаетесь им, что вы гордитесь им и тем, чего ему удалось добиться. Ему это действительно очень нужно сейчас, а вам не так трудно будет удовлетворить это его желание.

Общий гороскоп для Скорпионов

Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Попробуйте сегодня написать вашему любимому человеку письмо. Неважно, что расстались вы с ним всего-то часа три назад. Зато представьте себе на секунду, как ему будет приятно получить весточку от своей половинки. Да и потом будет что внукам показать. Разговоры-то в сундучок на память не положишь...

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день не никуда не годится для романтически настроенных личностей, утонченных натур и вечно худеющих дам. Если вы принадлежите к одному из перечисленных сообществ, вам весьма рекомендована суровая диета таежного охотника — печеная на углях медвежатина, коренья, кедровые орехи или просто тушенка с макаронами.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче самое уязвимое место Стрельцов — это уши, сейчас вам следует держать их в тепле и сухости. Помните это, гуляя на ветру или собираясь нырять.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам чересчур верить в свои силы и во всем целиком и полностью полагаться только на себя. Вряд ли эта стратегия окажется верной и принесет пользу вам и вашему бизнесу. Постарайтесь прислушиваться к мнению окружающих и объективным данным.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Как утверждают крутые и дипломированные специалисты по медицине, бутерброды, как и всякая тому подобная сухомятка, немножко вредны для здоровья. Правда, от этого они, к сожалению, не становятся менее вкусными. И сегодня вас будет неудержимо тянуть съесть что-нибудь эдакое. Желательно попроще и погорячее. Ну, хотя бы, банальный бутерброд с сыром, разогретый в микроволновке до полного расплавления сыра. Не сдерживайте себя. Один-единственный бутерброд еще никому не навредил. Если, конечно, у вас нет острого приступа гастрита прямо сейчас.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимый человек обратится к вам за помощью. Причем ему, скорее всего, нужна будет помощь моральная: поддержка в трудную минуту, плечо, на которое можно опереться и жилетка, в которую можно поплакаться.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вам стоит помнить о том, что то, чего вы боитесь, является в большинстве случаев не более чем плодом вашего воображения. Постарайтесь как-то его унять, успокоить. Вашей нервной системе это пойдет на пользу.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете одним из лучших представителей человечества, преисполненным лучшими чувствами к остальным его представителям. Только никому об этом не говорите, обидятся.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам прислушаться к советам со стороны. Возможно, они будут исходить от человека, не вполне компетентного в изучаемой вами области, однако так или иначе, позволят посмотреть на привычную проблему под новым углом зрения.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека и вы позволите себе провести день вдали от дел, умных книг и философских бесед на пространные темы. Вполне возможно, ваш любимый человек не сразу поймёт и оценит ваш выбор, однако звёзды надеются, что рано или поздно он вас поймёт.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня все только и будут делать, что спрашивать вашего совета и вашей помощи по любому вопросу. Сначала вы будете польщены всеобщим признанием, однако к середине дня вас начнет утомлять такое внимание к вашей персоне. Помочь — помогите, но не забывайте, что у вас есть и свои дела.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Подходящий день для экспериментов по части раздельного питания. Вы не знаете, что это такое? Тогда, не вникая в подробности методики, просто кушайте за один присест не более одного продукта, и избегайте приготовленного по принципу ирландского рагу. Все равно неясно? Ну, смотрите: полбокала пива, через пару минут — кусочек мяска, еще пива, затем кусочек вкусной рыбки — и так далее. А заказ пиццы отложите на завтра.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день вы можете столкнуться с дисбактериозом. В ваших силах постараться оградить себя от этой проблемы хотя бы в дальнейшем. Научитесь не нервничать по пустякам и придерживаетесь сбалансированной диеты.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам следует быть осмотрительней, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 12 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам очень захочется быть в глазах вашего любимого человека единственным, лучшим в мире, неповторимым и незабываемым. Это окажется не так просто, однако вам по силам и не такие задачи. Главное, чтобы ваш любимый человек дал вам полную обратную связь, желанную и ожидаемую.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит забыть о том, что вы в принципе умеете работать и зарабатывать деньги. Только отдыхать и деньги тратить, на себя ли, на вашего ли любимого человека — как придется. Постарайтесь однако не увлекаться чересчур такого рода отдыхом: к хорошему быстро привыкаешь.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня велика вероятность возникновения неврозов и осложнений на их почве. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы этого избежать, а если не знаете как — обратитесь к специалисту, он вам поможет решить возможные проблемы.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Ваши сегодняшние творения должны быть съедены свежими, а значит, при готовке не стоит увлекаться количеством и превышать объемы, которые вы и ваше семейство в состоянии поглотить в один присест.