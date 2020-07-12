Количество больных коронавирусом в Украине резко снизилось - официальные данные на 12 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко снизилось — в воскресенье, 12 июля, зафиксировано 678 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 12 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире при этом рекордно растет — по состоянию на 12 июля заболели почти 13 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 214 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 61 и 36,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 27 тысяч человек, общее число заболевших достигает 850 тысяч. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Важно отметить, что в Украине ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Уже третий день подряд число украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел. Власти занимаются ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие из стран Европы украинцы могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.
Однако, не стоит забывать, что единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Минздрав уже ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса.