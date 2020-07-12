Уже начинается - Шмыгаль поделился важными новостями с украинцами

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль сообщил всем украинцам важную новость — он отметил снижение безработицы в Украине и пообещал восстановление экономики страны в третьем квартале, которое, по его словам, уже начинается. Премьер-министр подчеркнул, что по мере восстановления украинских предприятий после коронакризиса все больше граждан обзаводятся рабочим местом. Его данные подтвердили и в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отметив, что через центры занятости удалось трудоустроить 54 тысяч человек в июне, что на треть больше, чем в предыдущем месяце, а всего, с начала карантина, трудоустроено через центры занятости 174 тысяч украинцев, сообщает ONLINE.UA.

"Бизнес продолжает восстанавливаться после карантина. Количество безработных уменьшается. Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года", — сообщил Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что экономическая ситуация Украина удучшается и на фоне рекордного роста международных резервов Украины, которые только за июнь увеличились на 3 млрд долларов и теперь составляют выше 28,5 млрд долларов, а эта сумма покрывает 4,8 месяцев будущего импорта и этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

"Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Сейчас текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности", — пояснил премьер-министр.

Напомним, правительство Украины запустило программу поддержки по частичной безработицы на период карантина. Сумма поддержки составила 1,15 млрд грн. Ее получили 312 тысяч работников предприятий, которым удалось сохранить рабочие места после карантина. При этом известно, что в мае в Украине официально было зарегистрировано почти 457 тысяч безработных, что на 48% бельше, чем в предыдущем году. В июне Кабмин выделил почти 3 млрд грн на помощь по безработице.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Шмыгаль поделился отличными новостями с украинцами — он пообещал с 1 сентября повысить минимальную зарплату в Украине до 5 тысяч гривен.