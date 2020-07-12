На Украину надвигается новая чрезвычайная угроза - к чему готовиться

На Украину надвигается чрезвычайная угроза — из-за ливней, града и шквалов ожидается подъем уровня воды в реках на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях и затопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах, где засорены водоотводные канавы. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили штормовое предупреждение в районе рек Припять, Сяна, Днестр, Прута, Сирет, Стрвьяж возле с. Лука Самборского района Львовской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Штормовое гидрологическое предупреждение. Вследствие выпадения дождей ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) — на 0,3-1,3 м; на реках Закарпатья — на 0,3-1,0 м; на реках бассейнов Прута и Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) — на 0,2 — 0,7 м. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", — говорится в сообщении спасателей.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 12 июля в западных областях Украины пройдут значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с , ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с , на высокогорье до 30-35 м/c (I уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (II уровень опасности, оранжевый). Сильніе дожди с грозами пройдут почти по всей территории Украины, кроме восточных областей. Температура воздуха на Западе опустится до +16°С днем.

В понедельник, 13 июля, дожди и грозы накроют центр, север, юг и восток Украины. В западных областях ожидается сухая погода, но сильной жары не будет. Днем воздух прогреется до +22°С, ночью — +11...+13°С.

Во вторник, 14 июля, грозовой фронт сместится к востоку страны. На остальной территории Украины будет сухо и тепло.

В среду, 15 июля, активный атмосферный фронт начнет покидать Украину. Но жара пока не вернется. Во всех регионах будет свежая комфортная погода с темпреатурой воздуха около +23°С.

Напомним, в конце прошлого месяца в Украине сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, которых не было больше десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен. По данным ГСЧС, стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов, были затоплены сотни населенных пунктов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 млн гривен из бюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине внезапно ухудшилась погода, что создает угрозу для безопасности граждан в отдельных регионах.

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