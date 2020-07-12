США срочно обратились к НАТО из-за Украины - что происходит

Россия оккупировала украинские Донбасс и Крым и развязала вооруженный конфликт на востоке Украины, чтобы не допустить ее вступление в НАТО. Но там не горят желанием сейчас принимать Украину в свои ряды, так как это автоматически бы означало начало войны с Россией, так как нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс. В США придерживаются другого мнения. Старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский считает, что если Украина присоединится к НАТО, то Америка сможет сможет более решительно противостоять агрессии России и ее президента Владимира Путина, аппетиты к захвату территорий которого только растут. Об этом эксперт заявил во время заседания Конгресса США, где рассматривался вопрос, как эффективнее противодействовать России в военном и политическом уровнях, передает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО. Продолжение неоднозначной позиции только усиливает аппетит Путина и его ощущение возможности восстановить господство над этими двумя демократиями", — заявил Бжезинский.

Военные эксперт также призвал власти США усилить санкционное давление на Россию, чтобы сдерживать российскую агрессию. С ним согласилась Селеста Валландер, бывшая советница президента Барака Обамы и старший директор по России и Евразии в Совете национальной безопасности США. Она подняла тему сговора России с талибами в Афганистане, которым Москва платила за убийство американских военных, и призвала прямо заставить российское руководство отвечать за преступления на военном, политическом и высшем уровнях власти.

"США должны выстроить оборону, сорвать эти операции и прямо заставить российское руководство отвечать на военном, политическом и высшем уровнях власти. Если мы не защитим себя, если мы не сорвем эти российские операции, и если мы не заставим российское руководство отвечать, они будут продолжать — и, возможно, наращивать напряжение в дальнейшем", — уверена Валландер.

Напомним, две недели назад Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генсек НАТО срочно позвонил министру обороны Украины. Столтенберг и Таран обсудили ситуацию на Донбассе и в Черном море, которая продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает и укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил. Они договорились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.