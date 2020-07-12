Уже с 1 августа - украинцам приготовили неприятный сюрприз

В Украине пересмотрели тарифы на услуги по передаче электрической энергии — цены на передачу электричества поднимают на 54,6% уже с 1 августа. Теперь тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт *ч, а тариф на услуги по диспетчерского управления составит 24,75 грн/МВт *ч без учета налога на добавленную стоимость. Такое решение накануне приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает ONLINE.UA.

В пресс-службе НКРЭКУ сообщили, что тарифы на электричество увеличены для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. При этом изначально проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт *ч, а изначальное предложение НЭК "Укрэнерго" было довести тариф до 604,51 грн/МВт *ч. Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций, что позволит снизить мгновенную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом.

При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии были учтены реализация мероприятий, зафиксированных в Меморандуме о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, а также мероприятий Антикризисного энергетического штаба. В НКРЭКУ признали, что такой уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии станет обременительным для потребителей электроэнергии и может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности, но пояснили, что были вынуждены повысить тарифы на электричество в соответствии с требованиями законодательства Украины для обеспечения целостной, сбалансированной работы НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго" и скорейшего урегулирования проблемных вопросов в электроэнергетической сфере.

Важно напомнить, что ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец уверяла, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут. Это же подтверждал и глава Кабмина Денис Шмыгаль, который официально заявил, что в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом нет требований по повышению тарифов, поэтому волноваться не стоит. Кроме того, глава правительства обращал внимание на то, что в следующем отопительном сезоне коммунальные платежи могут уменьшиться из-за снижения цен на газ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в новом отопительном сезоне тарифы на горячую воду и отопление снизятся. Кабмин обязал предприятия теплоснабжения в срочном порядке пересмотреть тарифы и определить размер расходов на приобретение природного газа, благодаря чему для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся.