Парламент мгновенно отреагировал на требование Зеленского - что решили

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада собирается на внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер попросил депутатов безотлагательно рассмотреть вопрос об отмене ограничений зарплат для чиновников, которое ввели на период карантина. Президент предлагает отменить ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен — он считает, что нардепы должны проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы. Распоряжение о проведении внеочередного заседания ВРУ 13 июля уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 июля 2020 года... ", — говорится в тексте распоряжения.

На внеочередном заседании нардепы рассмотрят 14 законопроектов. Среди них проект закона "О внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы", иницированный Зеленским. Также на повестке дня законопроекты о внесении изменений в законы "О рынке электроэнергии", "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в некоторые законодательные акты относительно соцзащиты в условиях карантина и другие.

В президентской партии "Слуга народа" уточнили, что это не последнее внеочередное заседание парламента, запланированное межсессионный период.

"Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов — будем собираться минимум 3-5 раз за межсессионный период", — сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, заседания будут внеочередными, поскольку это единственный способ собраться в межсессионный период, согласно регламенту Верховной Рады.

"У нас вообще регламент выписан под ленивых людей. Вы же видите, что понедельник почти выходной, если мы в этот понедельник соберемся. Пятница тоже нерабочая была. Но мы сейчас это меняем. Ведь у нас много вопросов, которые надо решить перед местными выборами, завершить децентрализацию", — пояснил ситуацию Качура.

Важно отметить, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков ранее анонсировал переход депутатов на усиленный режим работы, чтобы помочь Кабмину в борьбе с вызовами, которые обрушились на Украину.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 июля нардепы также соберутся на внеочередное заседание, причем с такой инициативой выступил не спикер парламента Дмитрий Разумков, а народные избранники, которые провели сбор подписей за проведение внепланового пленарного заседания.