Россия срочно стягивает в оккупированный Крым мощную военную технику - первые подробности

Пока Украина экстренно готовится к возможному наступлению России со стороны оккупированного Крыма, команда российского президента Владимира Путина срочно стягивает на полуостров военную технику. Накануне в Симферополь вошла военная колонна в количестве 84 машин, в которой были 43 БТРа с орудием на броне и солдатами внутри, машина командования, 3 бронированные машины связи, 4 санитарные машины, 8 бензовозов, 2 цистерны с водой, 10 машин с солдатами, остальные машины шли тяжело груженые и были зачехлены. Очевидцы предполагают, что военную технику в оккупированный Крым Путин перебрасывает из ОРДЛО, так как на некоторых БТР были морские георгиевские флаги с эмблемой созданной Россией на востоке Украины террористической организацией "ДНР", передает ONLINE.UA.

В соцсетях очевидцы опубликовали фото въезжающей в оккупированный Крым колонны российской военной техники. На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью "тосол яд". Все российские грузовики, судя по номерных знакам, прибыли на украинский полуостров с одного региона. Жители Керчи, в частности, отметили, что большая колонна стояла на поворот на Феодосию, также была пробка из-за колонны под Симферополем. Еще одна колонна шла уже со стороны Симферополя навстречу.

Крым. Симферополь. Наши очевидцы передают о том, что сегодня замечена огромная колонна военной техники оккупантов, в составе которой были флаги террористической организации "ДНР", созданной россией на оккупированной части востока Украины.

*Фотографии из Симферополя, архивные. pic.twitter.com/pJ4iklT4Gv — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 11, 2020

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, что могут состояться и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа предупредил, что если Путин решится на новое вторжение в Украину, то будет много потерь.