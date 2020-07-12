У Зеленского выступили с новым предложением относительно жителей ОРДЛО и Крыма

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного ВНО для детей из ОРДЛО и обеспечении их возможностью бесплатно учиться в украинских вузах через государственный заказ в пределах квот, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступил с новым предложением. Он призвал власти увеличить квоты для поступления выпусников из оккупированных Донбасса и Крыма, а также обеспечить их общежитием и социальной стипендией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"Очевидно, что здесь надо говорить и об увеличении соответствующих квот на госзаказ, и о создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине. Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий? Он однозначно должен быть обеспечен общежитием. Однозначно, он должен быть обеспечен в том числе еще и, возможно, социальной стипендией. Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях", — заявил Креминь.

Омбудсмен отметил, что хотел бы, чтобы в процесс допуска детей из ОРДЛО в украинские вузы присоединились и спецслужбы, ведь, по его словам, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, претендовали на бесплатное получение образования в Украине. При этом он подчеркнул, что государство обязано обеспечить детям с оккупированных территорий доступ к образованию, хоть и признал, что это "очень непростая работа, потому что мы не владеем информацией, какое это количество детей, сколько детей по-настоящему сможет приехать".

"Те дети, которые оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, — они наши дети. Конечно, мы как представители украинского государства должны обеспечить им доступ к получению образования. Но в тот же время надо понимать, что надо создать для того соответствующие условия", — подчеркнул Креминь.

Напомним, Зеленский уже подписал закон относительно выпускников из ОРДЛО. Теперь дети из так называемых "ЛНР" и "ДНР" могут учиться в вузах бесплатно, а при поступлении не обязаны были сдавать ВНО. До этого такая норма действовала только для выпускников школ из аннексированного Крыма и Севастополя. Согласно указу "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма (и населенных пунктов на линии соприкосновения) при поступлении в украинские вузы освобождаются от сдачи внешнего независимого оценивания — их будут принимать по результатам вступительных экзаменов. Также выпускники из ОРДЛО смогут учиться в во всех украинских вузах бесплатно, через госзаказ в пределах квот, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходило ранее.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Украины сообщили отличные новости пенсионерам из ОРДЛО — у Зеленского пообещали упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе для пенсионеров, чтобы жители ОРДЛО могли беспрепятственно въезжать на подконтрольные Украине территории для получения пенсий.