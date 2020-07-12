Германия сделала неожиданное предложение ЕС - над Путиным нависла новая угроза

Немецкие власти не собираются прощать российскому руководству хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году, о которой стало известно недавно. Несмотря на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за сохранение хороших отношений с главой Кремля Владимиром Путиным и прилагает максимум усилий для сближения с Россией, правительство Германии хотят наказать Путина за масштабную кибератаку с помощью мощных санкций, к введению которых призвало и страны и Евросоюза. Если страны ЕС примут предложение Германии, то это станет первым случаем законодательства относительно применения санкционного режима ЕС за кибератаки, которое было принято в 2017 году. О новой угрозе, которая нависла над Путиным, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

В правительстве ФРГ напомнили, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ в связи с этим резонансным преступлением 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года". Стоит обратить внимание на то, что в результате кибератаки на внутренние сети Бундестага в 2015 году было похищено несколько гигабайтов данных, в том числе большое количество электронных писем с депутатского офиса канцлера.

В России не признаются в преступлении и требуют доказательств. Но у Меркель уверили Кремль, что есть надежные доказательства преступления, которые власти Германии передали в ЕС для ознакомления. В Берлине подчеркнули, что оставляют за собой право принять "меры, в том числе относительно России", в ответ на такие "возмутительные" действия. По мнению Меркель, Кремль применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажения фактов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США решили приблизить час расплаты Путина за резонансные преступления и уже готовят индивидуальные санкции против президента России и приближенных к нему лиц.