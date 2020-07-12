Крым ни к чему - Путин выступил с новым резонансным заявлением об Украине

Российский президент Владимир Путин продолжает шокировать скандальными заявлениями об Украине, которые возмущают не только официальный Киев, но и международное сообщество. На этот раз глава Кремля заявил, что в испортившихся отношениях России и Украины Крым ни к чему. По его словам, взгляды и пути Кремля с руководством Украины стали диаметрально противоположными и разошлись еще до оккупации полуострова. При этом Путин уверен, что скоро ситуация изменится и отношения между Киевом и Москвой улучшатся. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на российском федеральном канале, передает ONLINE.UA.

"К отношениям Украины и России Крым ни к чему. То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано. Но эта пена рано или поздно схлынет", — цинично заявил Путин.

Таким образом Путин в очередной раз подтвердил, что не собираются следовать международному законодательству и возвращать аннексированный Крым Украине. Впрочем и в новой путинской конституции уже прописали приоритет российского законодательства над международным — теперь Конституционный суд РФ сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если посчитает их "антиконституционными".

При этом президент Украины Владимир Зеленский регулярно предупреждает команду российского президента Владимира Путина о том, что украинцы никогда не забудут и простят аннексию Крыма, а также тех, кто не позволил украинским морякам защитить украинский полуостров от российских оккупантов.

Поддерживают Украину в этом вопросе и страны ЕС. Уже шесть лет в Евросоюзе продлевают пакеты санкций против России, введенные в 2014 году из-за Донбасса и оккупации Крыма. В частности, крымские санкции ЕС запрещают импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя и экспорт определенных товаров и технологий из ЕС, касающихся транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также они запрещают делать инвестиции европейским бизнесменам и оказывать туристические услуги на территории аннексированного украинского полуострова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин неожиданно решил вернуть Донбасс Украине, но на одном условии. В Кремле считают, что это станет возможным после внесения в Конституцию поправки относительно оккупированных территорий в части децентрализации. Такие условия официальному Киеву Козак выдвинул по итогам заседания ТКГ в Минске по Донбассу, результаты которого снова не устроили Москву из-за принципиальной позиции Украины относительно переговоров с боевиками ОРДЛО.