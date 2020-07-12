Мы готовы - в Кремле экстренно обратились к команде Зеленского

Команда главы РФ Владимира Путина после последних переговоров ТКГ по Донбассу, результаты которых вновь не устроили Кремли, выступила с новыми угрозами и предупреждениями в адрес Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков предостерег официальный Киев от планов выйти из Минских соглашений, так как тогда не удастся избежать "горячей фазы" конфликта на Донбассе, намекнув на то, что боевики ОРДЛО сразу же получат приказ идти в наступление. Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что Москва готова к такому сценарию, но если это произойдет, то переговорной базы по Донбассу больше не останется, а новую создать будет чрезвычайно сложно. С таким экстренным предупреждением к команде украинского главы Владимира Зеленского спикер Кремля обратился 12 июля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире российского федерального канала, сообщает ONLINE.UA.

"Мы готовы к выходу Украины из минских соглашений. Насильно мил не будешь. Но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве. Если Киев пойдет на этот шаг, выстраиваемый сейчас переговорный процесс лишится переговорной базы, а создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно. В случае такого развития событий вряд ли удастся избежать "горячей фазы", — ответл Песков на вопрос, готова ли Россия к выходу Киева из Минских соглашений.

Представитель Кремля в очередной раз призвал украинские власти сесть за стол переговоров с беовиками ОРДЛО, так как у Путина считают, что для выработки какого-либо альтернативного документа необходим диалог Киева с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". Песков напомнил, что Путин разочарован отсутствием динамики в процессе урегулирования ситуации на Донбассе и в этом он, по традиции, обвиняет команду Зеленского.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского готовят Путину неприятный сюрприз. В команде украинского лидера считают, что Минские соглашения, за которые держится Путин, хотя сам их и не выполняет, не отражают нынешних реалий и их нужно пересмотреть. С таким предложением выступил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, который призвал Запад поддержать план Украины, так как только таким способом можно реально изменить ситуацию на Донбассе.