Заболевших будет еще больше - медики предупредили мир о новой серьезной опасности

Нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только втору, но и третью волну, в период которой заболевших будет еще больше, чем сейчас. Такой неутешительный прогноз сделал американский врач Чад Крилич, который считает, что нельзя ослаблять карантин, как это сделали во многих странах, так как серьезная опасность еще не миновала. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Будет и третий акт. Когда придет грипп, мы знаем, будет третья волна. Очевидно, что на все это будет влиять то, как мы ведем себя социально и будет ли вакцина", — предупредил медик, отметив, что США уже вошли во вторую фазу пандемии.

Крилич напомнил, что последние три дня показатели заболеваемости COVID-19 бьют абсолютные рекорды — там фиксируют больше 60 тысяч зараженных в сутки. По мнению Крилича, властям других стран нужно обращать пристальное внимание на такие тенденции, чтобы обеспечить достаточное количество защиты, тестов, лекарств во время новой вспышки.

Медик пояснил, что начало новой волны будет зависеть от разных факторов, в их числе изобретение вакцины и соблюдение населением мер безопасности. Вместе с тем он считает, что информация о скором появлении вакцины — это попытка выдать желаемое за действительное. Поэтому он призывает население планеты следовать рекомендациям, носить маски и сократить социальные контакты, так как не все смогут успешно вылечиться от коронавируса. Крилич подчеркнул, что человек, который победил коронавирус рискует умереть от осложнений, самым распространенным из которых является поражение легких — легочный фиброз.

Напомним, 12 июля число заболевших коронавирусом в мире приближается к 13 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 214 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 61 и 36,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 27 тысяч человек, общее число заболевших достигает 850 тысяч. В Украине количество заболевших начало снижаться — за последние сутки 658 новых случаев. При этом уже третий день подряд число украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что миру грозит новая опасность хуже коронавируса. Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупредило, что уже сегодня многие страны оказались на грани голода, от которого до конца года ежедневно будет по 12 тысяч жертв, а это в разы больше, чем число летальных случаев от самого коронавируса.