Венгрия пошла на новый скандальный выпад против Украины

Венгрия с 15 июля усиливает карантин по коронавирусу, в связи с чем закрывает границу для Украины. Официальный Будапешт внес в "красную" категорию, кроме Украины, балканские страны. При этом Россия, где случаев заражения намного больше, отнесли к "желтой" зоне, а это значит, что россияне смогут въезжать в Венгрию при условии соблюдения самоизоляции до получения отрицательного результата теста на коронавирус. О новом скандальном выпаде Венгрии против Украины сообщил глава офиса венгерского премьер-министра Гергель Гуляш, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны полностью запретили.

Это значит, что украинцы не смогут въезжать в Венгрию. От этих ограничений освободили только водителей, занимающихся грузовыми перевозками, транзитных пассажиров, а также прибывающих с деловыми поездками людей, хотя их, как отметили в правительстве Венгрии, могут подвергнуть медосмотру.

Как известно, сейчас Венгрия разрешает транзит через свою территорию для поездок в страны, которые позволяют въезд для украинцев. После усиления карантина неизвестно, разрешат ли украинцам транзитный проезд по стране.

В Будапеште отметили, что Венгрия усиливает карантин из-за рисков второй волны коронавируса, хотя по состоянию на сегодня, 12 июля, в стране, население которой составляет около 10 млн человек,было зарегистрировано 4234 случая заболевания Covid-19 и 595 смертей, ставших следствием осложнений коронавирусной инфекции. В "красный" список, кроме Украины, попали Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки. Представитель венгерского правительства подчеркнул, что распределение стран по группам риска будет пересматриваться еженедельно — не исключено расширение "красной" и "желтой" групп в ближайшее время.

Важно отметить, что страны Евросоюза также включили Украину в "красную" зоны, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.