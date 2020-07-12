Мир будет в шоке - вирусологи из Китая раскрыли сенсационную правду о коронавирусе

Именно Китай виноват в пандемии коронавируса, которая обернулась для всего мира огромными потерями. Китайские власти намеренно скрывали и игнорировали существовании опасной инфекции, о которой вирусологи проинформировали еще задолго до начала пандемии. Шокирующую правду о коронавирусе и причастности к его распространению Китая сообщили ученые из лаборатории Уханя, которые решили сделать признание американской разведке. Пока подробная информация о происхождении коронавируса не обнародуется, но в Вашингтоне уверили, что спецслужбы уже получили первые убедительные доказательства виновности Пекина и от этих данных мир будет в шоке. С таким заявлением 12 июля выступил экс-советник президента США по национальной безопасности Стив Бэннон, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mirror.

"Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая в появлении коронавирусной инфекции. Я думаю, что люди будут шокированы", — заявил Бэннон.

Это не первое признание китайских врачей о происхождении коронавируса. Ранее вирусолог Ли Мэн Янь, которая выехала в США из Гонконга, рассказала, что Пекин долгое время намеренно скрывал данные о коронавирусе. По словам медика, все ученые и врачи в Китае якобы получили приказ молчать и перестали обсуждать инфекцию, что говорит о сокрытии информации.

Важно добавить, что британские исследователи считают, что коронавирус существовал задолго до вспышки инфекции в декабре 2019 года в Китае. По их данным, инфекция находилась в спящем состоянии, а на ее пробуждение повлияло стечение природных факторов. Аналогичного мнения придерживаются специалисты из Университета Барселоны. Они проанализировали замороженные образцы сточных городских вод и выяснили, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.

Напомним, до сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось в декабре 2019 года на территории материкового Китая. Но разведки многих стран выяснили, что еще в начале декабря 2019 года Китай имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, но упорно не признавал этот факт до 20 января. Им также известна информация, что еще 3 января, когда в китайском Ухане начали массово заражаться люди, Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО наконец раскрыли всю правду про коронавирус в Украине.