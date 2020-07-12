Россия подняла над оккупированным Крымом фронтовые бомбардировщики - что случилось

Российские оккупанты снова устроили в небе над оккупированным Крымом воздушные бои. Они подняли в небо фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и многоцелевые истребителей Су-30 СМ, которые сбросили бомбы по кораблям условного противника. Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что на начальном этапе в небо над украинским Крымом подняли беспилотные летательные аппараты "Форпост" и "Орлан". Они провели разведку и обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали корабли Черноморского флота России, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки. После этого они передали указания экипажам фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и многоцелевых истребителей Су-30 СМ, которые выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.

Кроме того, на полигонах аннексированного Крыма военнослужащие морской пехоты Черноморского флота России проводят учение с выполнением прыжков с парашютом из вертолета МИ-8 . Всего в отработке учебных мероприятий боевой подготовки приняли участие порядка 300 военных. Также морские пехотинцы РФ проводят занятия по огневой подготовке, на которых учатся вести стрельбу из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха. Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении марша на различные дистанции.

"Личный состав отрабатывает различные приемы и навыки по высадке тактического воздушного десанта, как посадочным способом, так и «по штурмовому» в режиме зависания вертолета или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, что могут состояться и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия срочно стягивает в оккупированный Крым мощную военную технику.