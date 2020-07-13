Гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

У всех Весов есть две жизни: одну видят все те, кто их окружает, другой живут они одни. весам очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку "НЕ ДУМАТЬ" и просто наслаждаться жизнью... То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто разные вещи.

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 13 июля 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Не бойтесь, если сегодня не все пойдет так, как задумывалось. Не волнуйтесь, если ваша половинка будет не совсем адекватно реагировать на ваши слова и поступки. В этот день вам просто необходимо попробовать себя в импровизации, иначе закончиться все может печально. Но у вас есть все шансы для того, чтобы окончание дня было феерическим.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодняшний день будет для вас очень плодотворным, но вам придется поработать над собой. Педантизм — штука неплохая, но не позволяйте ему переходить в мелочность. Постарайтесь видеть картину происходящего в целом.

Общий гороскоп для Овнов

Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сейчас вам категорически не рекомендованы ограничения в питании. А значит, рассуждать в стиле "сейчас, конечно, переем, зато потом спать нежрамши пойду", не стоит.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Если на этот день у вас была запланирована некая кулинарная программа — купить то-то, приготовить се-то, поесть тогда-то — можете смело о ней забыть. Попытки ее исполнения отнимут непропорционально много сил и времени, будет куда проще действовать по обстоятельствам. И результат совсем не пострадает.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что вы — личность самостоятельная и имеющая право на личное время, личное пространство и личное же мнение. Однако вам стоит твёрдо стоять на своих позициях и отстаивать собственную территорию.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам придется потратить рекордное количество энергии, прежде, чем у вас появится хоть малейшая возможность слегка притормозить, чтобы что-нибудь прожевать. Увы, даже тот факт, что без дозаправки ваш организм может вообще отказаться работать, ссылаясь на голодный обморок, вряд ли послужит достаточным основанием, чтобы на жевание было отведено должное время. Придется питаться чем-то, что можно есть на бегу. Чаем только не облейтесь.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Берегите свои нервы, не принимайте все мелкие неприятности близко к сердцу. Однако строить между собой и проблемами стену из антидепрессантов не стоит: сегодня вы можете здорово навредить себе, переборщив с таблетками.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня помощь может прийти оттуда, откуда вы её совсем не ждали. Неожиданно вы можете получить очень ценную информацию, которая вам пригодится в том деле, которым вы сейчас занимаетесь. Вам вообще везёт последнее время, поэтому ловите свой шанс преуспеть ещё в какой-нибудь области.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня нелишним будет обратить пристальное внимание на внешний вид пищи. Вкусовые ее качества вторичны, хотя совсем сбрасывать их со счетов тоже не стоит.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не настаивают на том, чтобы вы тратили массу времени на поиски подвохов в подписываемых бумагах. Нынче обмана не предвидится: только время зря потратите на неинтересное чтиво. Однако если все же какие-то сомнения вас гложут, вчитаться придется — спокойствие дороже.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы почувствуете некую антипатию к вашему любимому человеку, причем причина этой антипатии не будет вам ясна. Постарайтесь ее все же выяснить и тем или иным образом устранить, иначе последствия могут оказаться самыми неприятными и непредсказуемыми.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день ваше самочувствие должно быть в норме, однако при условии, что вы сможете обеспечить полноценный сон. Не забудьте перед сном проветрить комнату, это поможет вам утром чувствовать себя ещё бодрее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодняшний день — весьма благоприятное время, чтобы сформировать здоровые привычки, как в питании, так и в образе жизни в целом. Проявите силу воли, ведь вы можете справиться со всем, если захотите.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам не придется засиживаться на работе дольше обычного, даже если вы очень этого захотите: некие обстоятельства будут активно препятствовать вашему трудоголизму и гнать домой, к выполнению других, не менее важных — семейных обязанностей. Как бы вам ни хотелось их избежать.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать для вас какой-то приятный сюрприз. Или очень приятный — в зависимости от того, на что хватит его фантазии. Ваша задача — сюрпризу обрадоваться, удивиться и ни в коем случае не принимать его как должное.

Общий гороскоп для Раков

Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день хорош для блюд, в приготовлении которых использовались алкогольные напитки. С конфетами, начиненными ликером, ромом и коньяком и так все понятно, торты, пропитанные чем-то высокоградусным — тоже дело обычное, про ромовые бабы вы, вероятно, также слыхали. Если же брать блюда более основательные, предпочтительно мясо, маринованное в вине или тушеное в пиве и запеченная индюшатина, поданная с подливой из клюквы, орехов и сидра.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды рекомендуют искренне и открыто поговорить о ваших перспективах на трудовом поприще с вашим непосредственным начальством. Пожалуй, для вас действительно настало время для продвижения по службе, и его нельзя упускать, иначе оно может уйти безвозвратно.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день звезды рекомендуют вам пораньше лечь спать: это наверняка позитивно отразится на вашем настроении и на работоспособности. Однако слишком больших надежд на сон возлагать все же не стоит, всех проблем он, увы, не решит.

Кулинарный гороскоп для Львов

Что бы вы ни заказывали сегодня, ваш выбор должен быть обдуман заранее. Спонтанные решения и тем паче — резкая смена планов удачны не будут. А подумать стоит о рыбе, во-первых, вашему организму не повредит фосфор, а во-вторых, этот день просто весьма хорош для ее поглощения.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам придется сказать вашему любимому человеку о чем-то не особенно радостном и приятном, что, естественно, не сможет порадовать вашего любимого человека, а, напротив, может довести его до слез и нервного срыва. Постарайтесь сделать это максимально мягко и тактично.

Общий гороскоп для Львов

Ешьте, пейте, веселитесь! Не вздумайте трудиться — этот день создан для отдыха. Вы его заслужили.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынешний день не подходит для того, чтобы ходить проторенными дорогами. Потому не вздумайте ходить кушать туда, где вы уже однажды были, и не заказывайте то, что уже пробовали. Вам следует поискать место, куда еще не ступала ваша нога и блюдо, вкус которого вам пока не доводилось ощущать на языке. Дерзайте, надеемся, поиски не слишком затянутся.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день вас ни на секунду не будет покидать ощущение полёта и волшебной сказки о любви, главным героем которой вы вдруг стали. Как в любой сказке, вас будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью, но всё окончится хорошо, светло и радостно.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня для вас главное правильно поставить себе цель и методично идти к ней. Не стоит сейчас хвататься за все сразу: добейтесь сначала чего-то одного, это укрепит веру в собственные силы и поможет вам увидеть, какие дальнейшие шаги будут для вас наиболее выигрышными и перспективными.

Гороскоп здоровья для Дев

Внимательное отношение к своему здоровью поможет Девам не только вылечить заболевания, но, что самое главное, позволит предотвратить их возникновение. Пора уже выбрать для себя какую-либо специальную оздоровительную систему. Этим сегодня и займитесь.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодняшний день будет идти словно в режиме замедленной съемки: вам будет казаться, что каждая минута длится, как целый час. Возможно, вам просто редко удается сталкиваться с таким явлением, когда дела идут не в авральном режиме, а спокойно и тихо. Наслаждайтесь моментом!

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче вам стоит аккуратнее поднимать тяжелые вещи и не наклоняться резко вперед, так как сегодня велика опасность, что могут возникнуть сильные боли в спине. Полезно будет походить на лечебный массаж.

Общий гороскоп для Весов

Тишина и спокойствие — вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что взоры ваши устремлены не на него, а на поиск ему достойной замены. Или не очень достойной — хоть какой-нибудь. Постарайтесь его убедить в том, что это не так или не совсем так, иначе замучаетесь откачивать его от депрессии.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вам следует скушать нечто большое. Ну, или, если вы сомневаетесь в собственных возможностях и не страдаете неуемным аппетитом, часть чего-то большого. Подойдет жареный на вертеле целиком зверь, размером не менее кабана. Какой-нибудь там ягненок или поросенок — это несерьезно. В случае, если с крупной дичью проблемы, можно ограничиться говядиной или даже телятиной.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Если сегодня вы собрались в косметический кабинет, не поленитесь удостовериться, что те специалисты, к которым вы обращаетесь, высококвалифицированы и знают, что делают. А лучше вообще никуда не ходите — риск нарваться на безрукого самозванца велик как никогда.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Любителям хорошо и с удовольствием покушать нынче можно порекомендовать не готовить слишком много разной еды. Более трех блюд за один присест съесть можно, но последствия будут тяжелыми.

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день вам может показаться, что ваша любовь превратилась в довольно тяжёлый труд. Возможно, так оно и есть на самом деле. Прежде чем решить отказаться от него навсегда, подумайте: а вдруг дивиденды, которые вы получаете с этой работы, того стоят? Хлопнуть дверью вы всегда успеете...

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Не спешите браться за крупные проекты: у вас может просто вдруг не оказаться сил и неординарных идей для лучшего достижения поставленной цели. Особенно такой творческий кризис затронет людей, работающих в сфере журналистики, а также архитекторов и дизайнеров.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Если после недавней тренировки ваши мышцы всё ещё отзываются болезненными ощущениями, то сейчас вам тем более не следует увиливать от занятий. Посвятите хотя бы пару часов работе над телом.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваше повышенное внимание. Причем до вашего встречного желания аналогичного содержания, если таковое будет, ему не будет никакого дела, ибо во главе угла будут стоять его чувства и предпочтения. Что с такой ситуацией делать — решать вам.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче вам лучше употреблять в пищу продукты, находящиеся в максимально приближенном к естественному состоянии. То есть — сырые. И не стоит думать, что такие рекомендации заставят вас ограничиться фруктово-овощной диетой — ничего подобного. Для любителей мяса есть татарский бифштекс, для тех, кто предпочитает рыбу — суши и строганина. Другой вопрос, рискнете ли вы питаться подобной едой?

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Не концентрируйтесь на мелочах. Звезды предсказывают высокую вероятности того, что вы будете крайне раздражительны. Навалившиеся как-то сразу проблемы и так не дают вам покоя, а мелочи с легкостью будут выводить из себя. Займитесь чем-нибудь приятным, пригласите гостей — сегодня эти встречи сулят удачу в делах.

Общий гороскоп для Стрелецов

Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия, как бы вы не старались от них откреститься.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день недурен для шоппинга, если. конечно, вы сможете найти на него время. А найти стоит, хотя бы на посещение мест скопления продуктов питания, называемых в народе рынками. Вам нужны живые витамины — запаситесь свежими овощами, фруктами, зеленью и не проходите мимо прилавка с солениями — там непременно найдется что-нибудь исключитено вкусное, пусть даже и не слишком питательное.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Если именно с этого дня вы решили питаться исключительно правильно, следуя советам диетолога или врача, которому вы всецело доверяете, сделайте все возможное для того, чтобы не перестраиваться на новый лад слишком резко.

Любовный гороскоп для Козерогов

В середине дня Козерогам (особенно женского пола) в голову может придти много неоднозначных мыслей. Вы можете вдруг задуматься о смысле жизни или о том, что сегодня приготовить на ужин супругу и детям. Однако небеса не советуют вам сильно углубляться в свои думы — размышляйте лучше о настоящем, а будущее само о себе позаботится!

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Нынче подсказку для решения занимающей вас проблемы вы можете получить из самого неожиданного источника. Держите уши открытыми и будьте готовы к восприятию нового.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Нет ничего зазорного в том, чтобы любить нескольких людей одновременно. Главное, чтобы эти любови не мешали друг другу, не конкурировали между собой и не вызывали ни в ком ревности. Если вам удастся сегодня этого добиться, вас смело можно будет назвать абсолютно счастливым человеком.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

У вас будет масса дел, настолько важных и нужных для вас и окружающих вас людей, что вы готовы будете пожертвовать ради них всем, в том числе и трапезой. Что ж, придется наверстывать упущенное ближе к вечеру. Предпочтительна нежирная пища: телятина, тушеная с черносливом или, быть может, с брусникой и яблоками, легкий овощной салат, минеральная вода с лимоном.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вы вдруг поймете, что ваш начальник — не только шеф и босс, но еще и человек, которому жизненно необходимы тепло и понимание. Возможно,вы не сможете их в этот день проявить в полном объеме, однако постарайтесь хотя бы не злить и не раздражать его сверх меры.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют вам сохранять оптимистичный настрой во что бы то ни стало, даже если это окажется для вас очень трудной задачей. Постарайтесь улыбаться и смеяться почаще — глядишь, и повод появится.

Общий гороскоп для Водолеев

Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 13 июля 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Вы склонны брать всю ответственность за происходящее на себя, и совершенно напрасно. Позвольте другим разделить с вами этот тяжкий груз.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня старайтесь поступать с вашим любимым человеком так же, как вы хотели бы, чтобы он поступил с вами. Скорее всего, именно в этот день подобная система отзеркаливания сработает наилучшим образом, и вы убедитесь в эффективности схемы "ты мне — я тебе".

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сейчас для Рыб наступает пора перемен, так что вы сможете воспользоваться тем, что сейчас любые начинания будут успешны, и начать поиски новой работы, если нынешняя должность вас перестала устраивать. В своих поисках будьте терпеливы: возможно, вам не сразу удастся найти желаемый вариант.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче Рыбы будут весьма метеочувствительны. Не важно, есть на что реагировать, или нет — какова будет погода, таково и настроение. И самочувствие.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Звезды говорят, что сегодняшний день лучше всего провести на фруктовой диете. Яблоки, бананы, груши, виноград... В конце концов, это ведь и довольно вкусно. А бананы, помимо всего прочего, еще и достаточно питательны, так что если вы их уважаете, голодная смерть вам не грозит, даже ближе к вечеру. А пить сегодня лучше соки. Ну, или какой-нибудь фруктовый чай, если вдруг захочется горяченького.