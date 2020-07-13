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Курс валют на сегодня 13 июля - доллар стал дороже, евро подешевел

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 13 июля - доллар стал дороже, евро подешевел

На понедельник, 13 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 13 июля цена доллара США составит 26 гривен 95 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 4 копейки, что в свою очередь на 14 копеек меньше чем в воскресенье, 12 июля.

В воскресенье, 12 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.05/27.01 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.55/30.5 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:11:11, 13.07.2020

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