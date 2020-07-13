Количество больных коронавирусом в Украине продолжает снижаться - официальные данные на 13 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко снизилось — в понедельник, 13 июля, зафиксировано 612 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 54133 человек, из них 1398 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 26503 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 13 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2122 случая;

Волынская область — 3071 случай;

Днепропетровская область — 1144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 3988 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3071 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6238 случаев;

Киевская область — 3068 случаев;

Львовская область — 7107 случаев;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 482 случая;

Одесская область — 2208 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4697 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2260 случаев;

Харьковская область — 2677 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5161 случай;

Черкасская область — 754 случая;

Черниговская область — 608 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях. Сейчас госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 14277 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 437 пациента. Заболевание было подтверждено у 3880 детей и 7425 медиков, из них 5018 медработников выздоровели. 39856 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 6976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803657 образцов и ИФА 353717 образцов.

Количество больных коронавирусом в мире при этом рекордно растет — по состоянию на 13 июля заболели более 13 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 194 тысяч новых случаев в 136 странах мира. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 58,3 и 29 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 25 тысяч человек, общее число заболевших достигает почти 880 тысяч. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 727 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,881 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 571 тысячи людей, вылечились – почти 7,6 млн пациентов.

Важно отметить, что в Украине ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Уже третий день подряд число украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел. Власти занимаются ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие из стран Европы украинцы могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.

Однако, не стоит забывать, что единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что нынешняя волна пандемии коронавируса может быть не последней. Американские медики прогнозируют, что осенью в период эпидемии гриппа может возникнуть третья волна, во время которой число заболевших будет больше, чем сейчас.