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Минздрав экстренно обратилось к украинцам - что случилось

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Минздрав экстренно обратилось к украинцам - что случилось Максим Степанов (фото — з відкритих джерел)
Глава Министрества здравоохранения Максим Степанов дал украинским гражданам новое важное обещание — он сообщил, что до конца 2020 года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года. Кроме того, министр обратил внимание на то, что сейчас в украинских психиатрических больницах находятся почти 22 тыс рациентов с хроническими психическими заболеваниями, которые потеряли социальные связи и требуют ежедневного ухода. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы Минздрава, который транслировало ведомство.
"Психиатрическая служба сейчас нуждается в существенном реформировании, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. К концу года Минздрав будет принимать антикризисных мер, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированные на уровне прошлого года", — отметил Максим Степанов.
Что важно понимать, еще в мае текущего года стало официально известно, что специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия и увольнения работников после внедрения второго этапа медреформы — эту информацию также подтвердил глава Минздрава.

"Если мы говорим о психиатрической отрасли, то на сегодняшний день с Национальной службой здравоохранения заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания, они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников", — рассказал Максим Степанов.

Кроме того, глава Минздрава обратил внимание украинцев на то, что большая часть пациентов этих больниц нуждается в постоянном уходе.

"Это тяжело больные наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать, нельзя просто так закрыть больницы и выпустить их на улицу, но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии, которая была введена, поставила их на грань, они получают, например 15, 12, 20% от прошлогоднего бюджета", — подчеркнул глава Минздрава.

Степанов также отметил, что он и его команда будут пытаться спасти ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, вскоре в Украине начнет функционирования система электронных больничных листов — важные детали можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, реформа, фінансування, психические расстройства, психиатрическая лечебница, Максим Степанов
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