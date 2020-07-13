Минздрав экстренно обратилось к украинцам - что случилось

Глава Министрества здравоохранения Максим Степанов дал украинским гражданам новое важное обещание — он сообщил, что до конца 2020 года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что сейчас в украинских психиатрических больницах находятся почти 22 тыс рациентов с хроническими психическими заболеваниями, которые потеряли социальные связи и требуют ежедневного ухода.

Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы Минздрава, который транслировало ведомство.