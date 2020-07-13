Минздрав экстренно обратилось к украинцам - что случилось

"Психиатрическая служба сейчас нуждается в существенном реформировании, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. К концу года Минздрав будет принимать антикризисных мер, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированные на уровне прошлого года", — отметил Максим Степанов.
"Если мы говорим о психиатрической отрасли, то на сегодняшний день с Национальной службой здравоохранения заключили договора 58 специализированных психиатрических больниц. Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы, и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания, они поставлены на грань полного закрытия и увольнения в том числе медицинских работников", — рассказал Максим Степанов.
Кроме того, глава Минздрава обратил внимание украинцев на то, что большая часть пациентов этих больниц нуждается в постоянном уходе.
"Это тяжело больные наши граждане, большинство из которых потеряли социальные связи, их нельзя выписывать, нельзя просто так закрыть больницы и выпустить их на улицу, но на сегодняшний день, когда финансирование по тем утвержденным тарифам и по той стратегии, которая была введена, поставила их на грань, они получают, например 15, 12, 20% от прошлогоднего бюджета", — подчеркнул глава Минздрава.
Степанов также отметил, что он и его команда будут пытаться спасти ситуацию.
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