Совбез ООН снова уступил давлению России - ЕС жестко отреагировал

Команда российского президента Владимира Путина устроила новый бунт в Совбезе ООН — при принятии резолюции о продлении на год трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии России выступила против отправки помощи через два пограничных пункта. Это решение лишь усугубит страдания мирного населения и приведет к новым жертвам, так как затруднят поставки помощи в окрестности Идлиба, где ее ждут 1,5 млн мирных жителей. В ЕС считают, что Совбез ООН снова уступил России, так как в итоговой резолюции говорится, что в течение года в Сирии будет действовать лишь один пропускной пункт, который контролируют силы Башара Асада, союзником которого выступает Путин. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил, что именно сейчас Сирии больше всего нужна помощь в связи с пандемией коронавируса, сообщает ONLINE.UA.

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что резолюция, принятая после неоднократных вето со стороны России и Китая, разрешает только один контрольно-пропускной пункт из двух, ранее доступных ООН", — говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному управлению Янеза Ленарчича.

Как известно, Россию в Совбезе ООН по Сирии поддержали Германия и Бельгия. В этих страна также посчитали, что из резолюции нужно исключить контрольно-пропускной пункт "Баб-эс-Салям", на чем настаивала команда Путина, так как этот пункт находится под контролем повстанцев, а не режима Башара Асада. В США настаивали на сохранении двух пограничных пунктов, напоминая, что силы Асада перекрывают доступ помощи в районы, подконтрольные силам оппозиции.

"Члены совета уступили и дали Москве то, что она хотела — дальнейшее резкое уменьшение трансграничной помощи отчаявшийся сирийцам, выживание которых зависит от нее", — прокомментировал решение Совбеза ООН представитель правозащитной организации Human Rights Watch Луис Шарбонно.

Важно отметить, что ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в июне предупреждал, что миллионы сирийцев ждет массовый голод, если в помощь им не будут выделены дополнительные средства.

Напомним, накануне Совбез ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования. Итоговая резолюция постановляет продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты "Баб-эс-Салям", находящийся на границе Сирии и Турции, "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией). Поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — "Баб-эль-Хава".

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