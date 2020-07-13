Кто станет новым президентом Польши - долгожданные результаты экзитполов

12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов — наконец появились официальные результаты экзитполов. Согласно последним данным, поляки больше всего голосов отдали за действующего главу страны Анджея Дуду. Стоит обратить внимание на то, что главный оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский проиграл ему лишь 2%. Отмечается, что экзитпол для польских телеканалов TVP, Polsat и TVN провела социологическая служба Ipsos, которая традиционно организовывала опросы предпочтений избирателей в стране. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Wyborcza.

Так, по данным экзитпола:

Дуда получил 51% голосов,

Тшасковский — 49%.

Кроме того, уже известно, что явка во втором туре президентских выборов в Польше составила 68,9%. Представители центра опроса уже успели обратиться ко всем полякам и международному сообществу и обратить внимание на то, что пока рано однозначно называть победителя президентских выборов в Польше 2020 года.

Польские издания сообщают, что сразу же после объявления результатов экзитпола действующий президент Дуда воскликнул: "Да здравствует Польша!". Он также подчеркнул, что победить при явке почти 70% — это серьезное дело. Кроме того, Дуда поздравил своего главного конкурента Рафала Тшасковского с хорошим результатом и пригласил его в Президентский дворец, чтобы пожать друг другу руки и так завершить избирательную кампанию.

Что важно понимать, данные экзитпола были представлены в два часа ночи и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе на избирательные участки. Кроме того, отмечается, что по сравнению с результатами экзитпола, обнародованным после закрытия участков в 21:00, преимущество Анджея Дуды выросло на 0,6 процентного пункта. Ipsos подчеркивает, что погрешность последнего исследования составляет 1 процентный пункт. Это указывает на то, что Дуда может выиграть президентские выборы. Напомним, что официальные результаты голосования будут известны уже 13 августа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что польский лидер Анджей Дуда решил напомнить своему народу о том, что нападение России на Украину произошло во время правления оппозиции.