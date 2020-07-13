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Есть угроза - Столтенберг решил кардинально изменить НАТО

Политика | Читати новину українською
Есть угроза - Столтенберг решил кардинально изменить НАТО Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно заговорил о преобразовании Альянса. Он считает, что в условиях нынешних угроз со стороны России и Китая нужно создать глобальное НАТО, которое сможет реагировать на опастность не только в военной, но и в политической сфере. Он обратил внимание на то, что военная активность РФ названа в числе крупнейших вызовов, поскольку именно РФ продолжает свою военную деятельность непрерывно — и этот факт нельзя игнорировать. Кроме того, одной из важнейших задач в последующие годы Столтенберг назвал противодействие угрозе новой гонке вооружений в мире. Серьезные планы НАТО СТолтенберг раскрыл 13 июля в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Мы не можем, как раньше, только заниматься подсчетом боеголовок. Речь идет о новых технологиях, и новых видах их сочетания, в конце концов речь идет об алгоритмах, и не в последнюю очередь — об искусственном интеллекте", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что хочет наладить политическое сотрудничество стран-членов Североатлантического альянса с их партнерами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Столтенберг пояснил важность политического направления, так как в отношении НАТО и Китая необходимо четко разделять такие вещи, как военное присутствие и политические инициативы. Он также высказался за то, чтобы в нынешних условиях изменения баланса сил в мире страны НАТО обеспечили за собой лидерство в технологическом прогрессе.

Несколько дней назад Йенс Столтенберг назвал основными угрозами для мировой безопасности терроризм , последствия подъема Китая, а также более упорную Россию с ее агрессивными действиями против Украины. Кроме того, как известно, 17 июня министры обороны стран НАТО приняли решение усилить системы противовоздушной и противоракетной обороны Альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе.

Напомним, недавно Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генсек НАТО срочно позвонил министру обороны Украины. Андрей Таран и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Донбассе и в Черном море, которая продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает и укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил. Они договорились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Россия, Китай, Йегс Столтенберг, угррозы
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