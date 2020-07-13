Известно имя нового президента Польши - официальные результаты выборов

13 июля официально стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок — это подтверждают предварительные результаты голосования. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам подсчета 99,69% протоколов сообщила, что Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки. Кроме того, отмечается, что его главный оппонент, кандидат от оппозиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Польши.

Что важно понимать, комиссия еще не получила протоколы из 5 избирательных участков, однако, как пояснил в ходе пресс-конференции 13 июля представитель комиссии, количество неподсчитанных голосов не будет иметь существенного влияния на окончательный результат голосования. Кроме того, отмечается, что явка на выборах в воскресенье была рекордной для современной Польши и составила 68,12%. Нельзя также не обратить внимание на то, что этот результат совпадает с данными двух экзитполов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом. В частности, обнародованный в два ночи результат Ipsos давал Дуде 51% поддержки. Как известно, по результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, а за Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Стоит напомнить, что Анджей Себастьян Дуда — польский юрист, политик и государственный деятель. 24 мая 2015 он был впервые избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015. Его официальным лозунгом было «Доброе изменение». Во время предвыборной компании Дуда обещал стать гарантом положительных изменений в польской политике и говорил, что станет президентом всех поляков. Он заявлял, что новая власть не будет такой агрессивной как предыдущая, а также обещал поддерживать семейные ценности, патриотизм и чувство национального единства. Во втором туре набрал 51,55% голосов, победив Бронислава Коморовского. Как известно, Дуда депутат Европейского парламента с 2014, член партии «Право и справедливость».

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Польше разгорелся громкий скандал после заявления Анджея Дуды о войне в Украине.