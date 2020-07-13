Нужно готовиться - в МВФ предупредили весь мир о новой угрозе

Международный валютный фонд вновь ухудшил прогноз относительно восстановления мировой экономики. По новому прогнозу, реальное восстановление ВВП стран Европы возможно только в 2022 году. Директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен призвал власти всех стран мира готовиться к тому, что пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии. Он считает, что сейчас важно провести кардинальную экономическую перестройку, чтобы быть готовыми к новым вызовам, передает ONLINE.UA со ссылкой на статью Томсена, опубликованную 13 июля.

"Мы теперь ожидаем, что реальный ВВП в ЕС сократится на 9,3% в 2020 году, а затем увеличится на 5,7% в 2021 году и возвратится к уровню 2019 года только в 2022 году. Если будет найден эффективный способ лечения COVID-19 , восстановление экономики может быть более быстрым, но также верно и противоположное, если возникнут новые масштабные волны распространения инфекции", — предупредил представитель МВФ.

Томсен призвал политиков признать, что посткризисная экономика может быть очень непохожа на экономику образца 2019 года. Эксперт считает, что мировой экономике нужны кардинальные изменения, а Европа должна стремиться к новой, более экологичной экономике, которая в состоянии эффективно функционировать даже в условиях более длительных мер социального дистанцирования.

"Власти должны быть готовы к ситуации, при которой пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии", — предупредил Томсен.

Важно отметить, что Международный валютный фонд пересматривает макроэкономические прогнозы дважды в год — в апреле и в октябре. Но в этом году МВФ обнародовал пересмотр, причем в сторону значительного ухудшения, уже в июне. 24 июня МВФ объявил, что ожидает рецессии мировой экономики в 2020 году на уровне 4,9%. Радикальное ухудшение прогноза МВФ касается ведущих стран Европы. Во Франции ожидается пандение ВВП до 12,5%, в Испании и Италии — до 12,8%, в Великобритании — до 10,2%. По Украине прогноз ухудшен до -8,2% в 2020 году. В МВФ считают, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали сроки восстановления экономики Украины после пандемии коронавируса.