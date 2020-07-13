Зеленский неотложно обратился к иностранному лидера - что случилось

Польский политик Анджей Дуда в понедельник, 13 июля, получил хорошую весть о президентские выборы. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поздравил его с победой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на твит президентской прессслужбы.

По словам главы Украины, он будет рад видеть польского президента в Киеве.

"Искренне поздравляю господина Президента с победой на выборах! Желаю Польши под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне в Польше состоялось всеобщее голосование. Действующим президентом был Дуда, он баллотировался на новый срок. Согласно предварительным данным, именно он одержал победу на новых выборах.

Главным оппонентом стал кандидат от оппозиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом, получил поддержку 48,79% избирателей.

Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок — это подтверждают предварительные результаты голосования. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам подсчета 99,69% протоколов сообщила, что Дуду поддержал 51,21% избирателей.

Как сообщал ONLINE.UA, официально избирательный процесс еще продолжается, избирательная комиссия еще не получила документы с нескольких участков. Представитель комиссии объяснил, количество не подсчитанных голосов не будет иметь существенного влияния на окончательный результат голосования.

Кроме того, отмечается, что явка на выборах в этот раз была рекордной для современной Польши и составила 68,12%. Нельзя также не обратить внимание на то, что этот результат совпадает с данным двух экзитполов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом.