Мы очень счастливы - у Зеленского сообщили украинцам важную новость

Команда украинского лидера Владимира Зеленского положительно оценила договоренность между Центрэнерго и ДТЭК Энерго по закупке угля. В эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив назвала справедливым ценообразования по формуле Роттердам+. Кроме того, она отметила, что команда ОП очень счастлива, что горняки могут вернуться к своей работе, сообщает ONLINE.UA.

"Мы очень счастливы, что шахтеры смогут с понедельника (13 июля) вернуться нормально на работу. И мы также очень счастливы, что параллельно с этим государственная компания не переплатит за уголь. И цена справедливая", — подчеркнула Юлия Ковалив.

Стоит обратить внимание на то, что на прошлой неделе Центрэнерго и угледобывающие предприятия согласовали условия поставок украинского угля по формуле Роттердам +. Указано, что уголь будет стоить на 20% дешевле угля из государственных шахт, и на 10% дешевле газ. Что важно понимать, после этого горняки, которые протестовали под Офисом президента, закончили акцию, которая длилась 12 дней. Горняки "Доброполья" с 13 июня возвращаются к работе.

Как известно, формула Роттердам + была введена еще 3 года назад. Согласно постановлению НКРЕКУ, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения. Формула была отменена год назад после введения рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Стоит упомянуть о том, что еще 1 июля, во время заседания украинского правительства, глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил украинцам долгожданную новость — он стал утверждать, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. По его словам, почти 40 тыс шахтеров уже должны были получить надлежащую зарплату.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава государства Владимир Зеленский 24 июня вышел к горнякам из Львовской области и дал им громкое обещание.