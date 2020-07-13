Повышения будут - в МОЗ выступили с важным объявлением

В Министерстве здравоохранения анонсировали дополнительное финансирование экстренной медицинской помощи. Отрасль получит вскоре около 1,26 миллиарда гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, прежде всего, дополнительные средства направят на повышение заработной платы и расширение материально-технической базы. Планируется приобретение 400 автомобилей для "скорой".

"Сумма средств, дополнительно выделяемых в этом году – 1,26 миллиарда гривен. Эти средства пойдут на повышение заработной платы и укрепление материально-технической базы, которая есть на наших станциях экстренной медицинской помощи. Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн гривен. на приобретение машин экстренной медицинской помощи. Мы планируем приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями", — пояснил Степанов.

Согласно официальной статистике, отрасль нуждается примерно 1800 новых автомобилей. Эти потребности планируется удовлетворить в последующие годы. Также средства частично пойдут на обучение и тренировки бригад.

"Кроме того, с 1 сентября МОЗ предусмотрено повышение заработной платы всем медицинским работникам вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работникам экстренной помощи. Повышения будут как врачам, так и среднему, и младшему медицинскому персоналу. Это будет достаточно существенное повышение в сравнении с тем, что было раньше. Экстренная медицинская помощь – это приоритет, мы хотим сделать ее по европейским стандартам", — добавил министр.