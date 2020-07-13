Выглядит неплохо - Путин шокировал мир новым бесстыдным заявлением

Глава Кремля Владимир Путин не устает шокировать простых россиян и международное сообщество циничными заявлениями о пандемии коронавируса. На этот раз президент РФ решил похвастаться тем, что смертность от коронавируса в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Кроме того, российский глава обратил внимание на то, что суточный прирост больных остается стабильным. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 13 июля, информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 000 населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения", — заявил глава Кремля.

Кроме того, он похвастался, что ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в России остается стабильным, а количество тех, кто выздоровел, растет. По словам Владимира Путина, в связи с этим значительное количество субъектов РФ перешло к смягчению режимов самоизоляции граждан и других противоэпидемических ограничений. Глава РФ начал утверждать, что не без проблем и сбоев, но в целом Россия "достойно ответила на вызов эпидемии". Стоит обратить внимание на то, что согласно последним данным штаба РФ в борьбе с коронавирусом, по состоянию на 12 июля общее количество зараженных в стране достигло 727 162 человек. Число жертв за весь период составило 11 335. Выздоровел и был выписан 501 061 пациент.

Пользователи сети со всего мира уже активно комментируют новое громкое заявление главы Кремля.

"Выглядело бы все это неплохо, если бы было правдой; все давно знают, что Москва все фальсифицирует; Путин в своем стиле: он сам верит в то, что говорит?; ложь на лжи; ничего нового не услышал; 11 тыс умерших — это , по его словам, выглядит неплохо? Я в шоке! Хотя бы думал, что говорит", — комментируют слова президента РФ в сети.

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