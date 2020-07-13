Будьте осторожными - НБУ безотлагательно обратился к украинцам

Национальный банк обратился ко всем украинцам с важным предупреждением — в регуляторе рассказали о скрытой опасности нулевых кредитов и призвали граждан страны быть осторожными при заключении договоров с банками, так как потом защитить свои права можно будет только через суд. Начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук пояснила, что банки не раздают деньги просто так и под фишкой "кредит под 0%" скрывается много подводных камней. По ее словам, нулевая ставка по кредиту может действовать всего неделю, а потом банки вводят штрафы, пеню, комиссии и дополнительные проценты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Фишка кредитов "под 0%" — эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту — 1 702% годовых", — пояснила Лобайчук.

Она дала жизненно важный совет украинцам — внимательно читать и проверять условия договора, так как после подписания документа защищать свои права сложно, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

"Единственный, кто может помочь, — это суд", — подчеркнула представитель НБУ.

Лобайчук напомнила, что с января 2020 года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками и финансовыми организациями, которым установил требования к рекламе и информации на сайте. Эти правила начнут работать с сентября месяца.

Напомним, в феврале 2020 года в Украине стартовала программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. Программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. На данный момент в Украине по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали 1,1 млрд грн. Всего на нее выделено 2 млрд гривен.

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