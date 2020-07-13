Мы в уникальной ситуации - в Раде предупредили о стремительных изменениях

В Верховной Раде решили не принимать Программу действий правительства на 2020 год. Спикер Дмитрий Разумков назвал это нелогичным в существующих нестабильных условиях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в телеэфире.

По его словам, ситуация может кардинально измениться за несколько месяцев, что не даст пользы принятой программе.

"Мы находимся пока что, к сожалению, в уникальной ситуации, когда Программа действий правительства сегодня, и то, что необходимо будет делать через месяц или через два могут быть кардинально разными вещами", — пояснил Разумков.

Спикер подчеркнул, весь мир, а Украина вместе с ним, борется против пандемии COVID-19 .

"Ситуация меняется достаточно быстро, вы видите негативные тенденции, которые есть в экономическом плане. Поэтому сегодня принимать программу на год, фактически, это не совсем логично. Потому что через месяц или через три месяца ситуация может быть абсолютно другой", — резюмировал он.

На рассмотрении парламента Программа деятельности была 18 июня. Народные депутаты не поддержали ее. Предыдущую версию документа зарегистрировали еще 13 апреля. Вместе с тем премьер-министр в начале июня призвал парламентариев направить программу на дополнительную разработку.

Пандемия коронавирус принесла с собой мощную экономический кризис, которого мир не знал со времен Второй мировой войны.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект президента Владимира Зеленского, который предложил отменить обязательное ВНО для детей с ОРДЛО и обеспечить их возможностью бесплатно учиться в украинских вузах за государственный заказ в пределах квот, подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Украинский лидер при представлении законопроекта на рассмотрение парламента отметил документ как неотложный.