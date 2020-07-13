Сколько длится иммунитет к коронавирусу - опубликованы резонансные данные

Ученые из Королевского колледжа Лондона потрясли международное сообщество результатами своего исследования — они официально сообщили о том, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Стоит обратить внимание на то, что таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19 . Кроме того, они сообщили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian и ZDF.

"В данный промежуток времени у 60% людей фиксируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Но через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17% пациентов. За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного уровня, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета", — говорится в сообщении.

Главный автор исследования Кэти Дорес обратил внимание на то, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.

Что важно понимать, к похожему выводу пришли и немецкие ученые — они также недавно заявили о непродолжительности иммунитета от инфекции и возможности повторного заражения.

"Новые исследования выздоровевших от Covid-19 пациентов ослабляют надежду на длительный иммунитет и, следовательно, на долгосрочную эффективность возможной вакцинации", — пишет издание.

Отмечается, что ученые детально изучили анализы крови первых пациентов, проходивших лечение в мюнхенской клинике Швабинг в конце января. В дополнение к так называемому иммунитету, связанному с В-клетками, который измеряется с помощью антител, важную роль играет так называемый иммунитет Т-клеток, также называемых Т-хелперами. Они играют важную роль в выработке долгосрочного иммунитета.

"Главный врач местной клиники по инфекционным заболеваниям Клеменс Вендтнер заявил, что результаты исследования показали значительное снижение количества так называемых нейтрализующих антител в крови. Поэтому после болезни существует вероятность повторного инфицирования", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что падение нейтрализующих антител фиксировалось у 4 из 9 пациентов.

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