Боевики "ДНР" ужесточили ограничения жителям Донбасса - что важно знать

Боевики так называемой "ДНР" продолжают ужесточать ограничения по передвижению местных жителей Донбасса. 13 июля они решили на один день открыть КПВВ "Еленовка", но пропускают не всех. Выехать из оккупированной Донецкой области могут только те украинцы, у которых есть регистрация на подконтрольной Украине территории, а въехать в ОРДО люди могут только по заранее согласованному с боевиками списку. При этом все въезжающие в "ДНР" украинцы обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Все лица, прибывшие в "ДНР" со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения "ДНР" и является бесплатной. О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении боевиков.

Оккупанты сообщают, что к началу работы КПВВ "Еленовка" 13 июля выстроилась очередь примерно из двух десятков автомобилей и до полусотни людей, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. В обратном направлении украинские пограничники пропустили уже 60 человек. Сотрудники госпогранслужбы предупреждают людей, что боевики могут пропустить не всех. Также пограничники подчеркивают, что, в случае непропуска, гражданам не нужно оставаться в "серой зоне", так как это небезопасно, а в случае возвращения на подконтрольную Украине территорию им нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома".

Важно напомнить, что 22 июня боевики "ДНР" открыли пункт пропуска в Еленовке, а украинские власти в свою очередь КПВВ в Новотроицком. При этом уже с 10 июня работал в ОРДО со стороны подконтрольной Украине территории работал КПВВ "Марьинка", но боевики заблокировали его со своей стороны. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся в Донецкой области, где боевики лишили граждан возможности попасть на подконтрольную правительству Украины территорию даже для получения медицинской помощи. Спустя несколько дней оккупанты снова закрыли "Еленовку", хотя беспрепятсвенно выпускают жителей ОРДЛО в Россию, где ситуацию с коронавирусом обстоит намного серьезнее.

В так называемой "ЛНР" ситуация с пропуском людей на КПВВ лучше, но не намного. Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафиксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила пересечения границы. Теперь украинцы, которые въезжают в страну, не обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию, но при условии прохождения ПЦР-теста в аккредитованных Центром общественного здоровья лабораториях.