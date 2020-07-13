Рада планирует новое срочное заседание - в чем причина

Народные депутаты Верховной Рады соберутся на новое внеочередное заседание во вторник, 14 июля. Спикер Дмитрий Разумков официально подтвердил его проведение накануне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика и обнародованные данные на сайте парламента.

По словам спикера, поводом для заседания стало обращение 158 депутатов.

"Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение председателя Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов... по требованию 158 народных депутатов Украины", — выступил Разумков во время согласительного совета лидеров фракций и парламентских групп.

В то же время внеочередное заседание Совета предполагается также в понедельник, 13 июля. Его начнут в 14:00.

Разумков, согласно сайту парламента, уже подписал соответствующий документ о новое заседание. Обнародованы подробности свидетельствуют, что нардепы рассмотрят перечень из следующих законопроєктів:

проект № 3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

проект № 3615 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно розничной торговли в электронном формате);

проект № 3781 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержки на период эпидемии COVID-19 ;

; проект № 2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по увеличению стипендий и ежегодной помощи;

проект № 2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;

проект № 3550 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде решили не принимать Программу действий правительства на 2020 год. Спикер Дмитрий Разумков назвал это нелогичным в существующих нестабильных условиях.