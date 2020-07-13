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Рада планирует новое срочное заседание - в чем причина

Политика | Читати новину українською
Рада планирует новое срочное заседание - в чем причина Верховна Рада (фото — rada.gov.ua)

Народные депутаты Верховной Рады соберутся на новое внеочередное заседание во вторник, 14 июля. Спикер Дмитрий Разумков официально подтвердил его проведение накануне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика и обнародованные данные на сайте парламента.

По словам спикера, поводом для заседания стало обращение 158 депутатов.

"Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение председателя Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов... по требованию 158 народных депутатов Украины", — выступил Разумков во время согласительного совета лидеров фракций и парламентских групп.

В то же время внеочередное заседание Совета предполагается также в понедельник, 13 июля. Его начнут в 14:00.

Разумков, согласно сайту парламента, уже подписал соответствующий документ о новое заседание. Обнародованы подробности свидетельствуют, что нардепы рассмотрят перечень из следующих законопроєктів:

  • проект № 3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;
  • проект № 3615 о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно розничной торговли в электронном формате);
  • проект № 3781 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержки на период эпидемии COVID-19;
  • проект № 2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по увеличению стипендий и ежегодной помощи;
  • проект № 2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;
  • проект № 3550 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде решили не принимать Программу действий правительства на 2020 год. Спикер Дмитрий Разумков назвал это нелогичным в существующих нестабильных условиях.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Верховная Рада, заседание, полмтика, Дмитрий Разумков
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