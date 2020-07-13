Зеленский срочно собрал правление НБУ после отставки Смолия - что случилось

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий последних дней в экономической жизни Украины. Ситуация особенно обострилась после того, как Смолий заявил, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ со стороны властей. В Офисе президента уверяют, что для властей стало большой неожиданностью увольнение Смолия, хотя экс-чиновник уверяет, что именно президент Владимир Зеленский поставил окончательную точку в вопросе об отставке главы регулятора. 13 июля стало известно, что Зеленский после отставки Смолия срочно собрал правление НБУ. На совещании он заявил о важности сохранения неизменности политики центробанка. Об этом сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конкретные фамилии с нами не обсуждались. Мы говорили скорее о том, что для рынка — и внутреннего, и внешнего — очень важна неизменность политики НБУ", – прокомментировала Рожкова встречу с Зеленским.

Чиновница отметила, что члены правления банка назвали Зеленскому качества, которыми должен обладать потенциальный кандидат на должность главы Нацбанка. Они призвали президента при принятии решении обратить внимание на то, что новый руководитель регулятора должен согласиться со стратегическим видением реформ Нацбанка, не иметь политических амбиций и обладать железными нервами.

"Мы надеемся, что президент выберет достойного кандидата", – отметила и.о. главы НБУ.

Важно отметить, что в президентской администрации заявили, что Зеленский поддерживает независимость Нацбанка и заверили, что новый глава регулятора будет профессионалом с хорошей репутацией. В ОПУ подчеркнули, что никто не ожидал и не требовал замены Смолия, но власти не могут заставить человека остаться на своем посту, если он или она этого не хочет.

Напомним, 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Важно отметить, что отставка Смолия произошла после того, как правительство и парламент раскритиковали НБУ за существенное укрепление гривни во второй половине 2019 года. В Нацбанке в ответ заявляли, что лишь сдерживают колебания нацвалюты и не влияют на рыночные тренды. В ВРУ, комментируя отставку главы НБУ, назвали решение Смолия неожиданным. Нардепы уверили, что не собирались увольнять Смолия, а готовя проект постановления с критической оценкой НБУ, хотели дать политическую оценку без юридических последствий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский наконец раскрыл все карты относительно отставки Смолия.