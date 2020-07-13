Шансов нет - МИД поразило украинцев новым предупреждением

Украина недавно не попала в "зеленый список" Евросоюза, что оставило закрытыми границы содружества. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, нет причин для его пересмотра в пользу украинцев в ближайшее время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью "Сегодня".

По словам дипломата, Брюссель будет пересматривать список каждые две недели. Он не считает, что Украина попадет под "зеленый свет" во время следующей ревизии 14 июля.

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, намного хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь МОЗ наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий", — пояснил Кулеба.

Министр напомнил, что главным критерием для ЕС стала количество больных на 100 тысяч населения, именно по этому показателю "провалилась" Украина. Для открытия границ цифра не должна превышать 16,3 больных на 100 тысяч.

Политик отметил, что не считает решение властей ЕС фактическим блокированием безвизового режима.

"Наш безвіз находится в абсолютной безопасности. Но здоровье граждан в условиях пандемии находится в абсолютной опасности. Поэтому не нужно воспринимать установлены ограничения как угрозу безвізу", — резюмировал Кулеба.

Напомним, жесткий карантин в Украине действующий с середины марта. С того времени границы остаются почти полностью перекрытыми.