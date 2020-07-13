В США застрелили известного певца - все подробности трагедии

Американский шоубизнес всколыхнула еще одна шокирующая новость — 1 июля официально стало известно о том, что американского рэпера Lil Marlo застрелили за рулем собственного автомобиля. Стоит обратить внимание на то, что трагический случай произошел в США — исполнителю только недавно исполнилось 30 лет. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на авторитетное издание TMZ.

"Рэпер Lil Marlo (настоящее имя — Рудольф Джонсон) был убит за рулем автомобиля в городе Атланта, штат Джорджия", — говорится в сообщении.

По словам полицейских, они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Когда работники полиции прибыли на место происшествия — обнаружили тело исполнителя. Врачам не удалось спасти жизнь артисту, они приехали и констатировали смерть.

"Следователи заявляют, что Lil Marlo был застрелен. Сейчас они работают над тем, чтобы выяснить причины инцидента. Обстоятельства, при которых произошла стрельба, неизвестны, однако предварительно следствие указывает на то, что это было умышленное убийство", — сообщает издание.

Стоит отметить, что Lil Marlo был участником лейбла Quality Control. От получил известность благодаря хитам 1st N 3rd, F ** em и The 9 + Z6ne. У рэпера осталось двое детей — сын и дочь.

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