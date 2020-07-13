Они нас обманули - у Зеленского готовят Путину новый неприятный сюрприз

В команде украинского лидера Владимира Зеленского считают, что Минские соглашения, за которые держится глава Кремля Владимир Путин, хотя сам их и не выполняет, не отражают нынешних реалий и их нужно пересмотреть. Но, кроме этого, в Киеве считают, что в нормандский формат переговоров по Донбассу нужно включить еще две страны — США и Великобританию, которые являются подписантами Будапештского меморандума. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", передает ONLINE.UA.

"Что бы ни было принято, какие бы решения ни касались пересмотра Минских соглашений, их модернизации, я убежден как юрист, они давно устарели, они не работают во многих пунктах, начиная от дат, которые там указаны, — надо переписывать этот текст", — уверен Резников.

Он также отметил, что выступает за идею расширения нормандского формата переговоров, в который сейчас входят Украиина, Россия, Франция и Германия. По мнению чиновника, поддержать Украину должны США и Великобритания после обмана с Будапештским меморандумом, в результате которого наша страна лишились всех запасов высокообогащенного урана и добровольно отказалась от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза под гарантии о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

"Я абсолютно сторонник этой идеи и убежден, что в свое время, к сожалению, Украина доверилась мощным странам, а именно — Великобритании, США и России. Леонид Кучма доверился тогда, подписав Будапештский меморандум. По сути, они обманули второго президента Украины, обманули всю страну. Кстати, президент Франции Франсуа Миттеран откровенно в разговоре с Кучмой предупредил его, сказав: «Молодой человек, вас все равно обманут». К сожалению, Миттеран был прав", — пояснил свою позицию Резников.

Напомним, недавно Украина включила в переговоры ТКГ по Донбассу четырех представителей ОРДЛО. Отдельные районы Донецкой области теперь будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины — председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер. В команде российского президента Владимира Путина истерика — в планы Кремля не входило, чтобы Киев привлек к переговорам украинцев с оккупированного Донбасса, так как в Москве хотели, чтобы в этом процессе принимали участие только назначенные Путиным российские граждане. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов накинулся с обвинениями на официальный Киев, заявив, что украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", а значит фактически вышел из "Минского процесса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле экстренно обратились к команде Зеленского. Спикер Кремля Дмитрий Песков предостерег официальный Киев от планов выйти из Минских соглашений, так как тогда не удастся избежать "горячей фазы" конфликта на Донбассе, намекнув на то, что боевики ОРДЛО сразу же получат приказ идти в наступление. Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что Москва готова к такому сценарию, но если это произойдет, то переговорной базы по Донбассу больше не останется, а новую создать будет чрезвычайно сложно.