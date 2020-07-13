Хочу успокоить всех - Кличко безотлагательно обратился к киевлянам

С 1 августа вступает в силу новый тариф на передачу электроэнергии, который установил "Укрэнерго". В КГГА на фоне повышения цены решили успокоить киевлян. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг мэра Виталия Кличко.

По его словам, городской электротранспорт не станет дороже для жителей.

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", — пояснил Кличко.

Политик добавил, что в настоящее время весь подвижной состав "Киевпастранса", станции скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера дают возможность платить за проезд е-билетом вместо наличных. Согласно официальным расчетам, около половины пассажиров уже так делают.

"Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", — подчеркнул Кличко.

Мэр также напомнил киевлянам о усиленные проверки нарушений карантина в учреждениях, что идут последние недели. Власти недавно закрыли несколько ночных клубов, а за предыдущие сутки приняла санкции в отношении еще нескольких заведений.

От начала эпидемии в Киеве обнаружили 6 238 случаев коронавируса COVID-19 . Количество умерших достигло 124, остальные 2 109 выздоровели.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с COVID-19 в Киеве по состоянию на начало июля остается напряженной. Столичные власти в связи с этим решила усилить отдельные ограничения.

По словам мэра Виталия Кличко, решение приняли согласно правительственного постановления, касающиеся противоэпидемических мер.