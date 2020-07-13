Китай нанес мощный удар по США - в чем дело

13 июля китайские власти официально сообщили о мерах в ответ на введение санкций Штатов против чиновников КНР с Синьцзян-Уйгурского автономного района. В МИД КНР обратили внимание на то, что Пекин вводит санкции в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам. Что важно понимать, под ограничительные меры попадут сенаторы Марко Рубио, Тед Круз и конгрессмен Крис Смит, а также посол США по религиозным свободам Сэм Браунбек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Кроме того, КНР заявила о протесте в связи с законом о политике в области прав уйгуров, предусматривающим возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Этот так называемый закон намеренно искажает положение в области прав человека в Синьцзяне, нагло дискредитирует политику правительства Китая, презирает основные нормы международного права и международных отношений и является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Правительство и народ Китая выражают сильное возмущение и заявляют о решительном протесте" , — отметили китайские дипломаты.

Также отмечается, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая гарантированы права всех нацменьшинств, проблема заключается в подрывной сепаратистской деятельности, которая представляет реальную угрозу для жизни населения. Кроме того, в КНР напомнили, что "дела Синьцзяна является исключительно внутренними делами Китая, и иностранное вмешательство в них недопустимо".