Новости

Лента новостей

Китай нанес мощный удар по США - в чем дело

Политика | Читати новину українською
Китай нанес мощный удар по США - в чем дело Фото з відкритих джерел
13 июля китайские власти официально сообщили о мерах в ответ на введение санкций Штатов против чиновников КНР с Синьцзян-Уйгурского автономного района. В МИД КНР обратили внимание на то, что Пекин вводит санкции в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам. Что важно понимать, под ограничительные меры попадут сенаторы Марко Рубио, Тед Круз и конгрессмен Крис Смит, а также посол США по религиозным свободам Сэм Браунбек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
 
Кроме того, КНР заявила о протесте в связи с законом о политике в области прав уйгуров, предусматривающим возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.
"Этот так называемый закон намеренно искажает положение в области прав человека в Синьцзяне, нагло дискредитирует политику правительства Китая, презирает основные нормы международного права и международных отношений и является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Правительство и народ Китая выражают сильное возмущение и заявляют о решительном протесте" , — отметили китайские дипломаты.
Также отмечается, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая гарантированы права всех нацменьшинств, проблема заключается в подрывной сепаратистской деятельности, которая представляет реальную угрозу для жизни населения. Кроме того, в КНР напомнили, что "дела Синьцзяна является исключительно внутренними делами Китая, и иностранное вмешательство в них недопустимо".
 
Как известно, недавно Государственный департамент США анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. А также предупредил американцев в Китае, которые могут задержать и депортировать за критику местного правительства.
 
 Как сообщал ONLINE.UA, европейские дипломаты назвали Китай мощной авторитарной страной, которая только-только поднимает голову.
Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Китай, санкции, КНР, чиновники, МИД КНР, Пекин, дело Синьцзяна, новости политики
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54133 +612
Выздоровели 26503 +385
Летальные 1398 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 13.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+19

Влажность 55% - 96%

Ветер 3м/с - 9м/с

Погода ONLINE.UA+14...+19

Влажность 47% - 68%

Ветер 2м/с - 8м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...