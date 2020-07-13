Совет ЕС собирается на экстренное заседание - что случилось

В понедельник, 13 июля, в Брюсселе состоится первое заседание Совета ЕС по иностранным делам после карантина. Главы МИД Евросоюза соберутся для обсуждения отношений Европы с Турцией. Заседание будет проходить по инициативе Франции, где предлагают ввести новые санкции против Анкары. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который председательствует на встрече, перед началом заседания заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с министрами после долгого периода видеоконференцсвязи, потому что очень важно лично обсудить важные вопросы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В организации уточнили, что министры иностранных дел ЕС, кроме Турции, обсудят ситуацию с дезинформацией относительно пандемии коронавируса в мире, а также решат, какие приоритетные вопросы будут подняты на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и приоритеты ЕС для сотрудничества с Советом Европы на 2020–2022 годы.

Как известно, страны Евросоюза предъявляют Анкаре претензии из-за ее участия в конфликтах в Ливии и Сирии. Еще одним поводом для критики со стороны ЕС стало недавнее признание мечетью собора Святой Софии в Стамбуле.

Важно напомнить, что Совет ЕС бдительно следит и за ситуацией в Украине и продолжает наказывать главу Кремля Владимира Путина за агрессию. Недавно там еще на год антироссийские санкции из-за аннексии украинского Крыма, который Кремль не хочет возвращать под контроль официального Киева, несмотря на давление международного сообщества. Крымские санкции будут действовать до 23 июня 2021 года. Кремлю они будут стоить большой цены, так как негативно влияют на большинство жизненно важных сфер деятельности в Крыму. Также на шесть месяцев Совет ЕС продлил антироссийские санкции из-за того, что Кремль не выполняет Минские соглашения по Донбассу, где уже шестой год идет война. Санкции продлены до 31 января 2021 года. Они будут стоить российской экономике сотни миллиардов евро.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС срочно обратился к Украине с неотложным требованием.