Это фундамент - Зеленский внезапно обратился к украинцем с объявлением

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость срочной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии
По словам президента, отдельные представители упомянутых отраслей буквально борются за выживание.
"Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому нуждаются в не меньшей поддержке, чем традиционные отрасли бизнеса", — добавил Зеленский.
Для этого власть приняла пакет неотложных действий для решения проблемы.
"Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (
COVID-19)... Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины", — резюмировал государственный лидер.
Напомним, жесткий карантин по всей стране ввели с середины марта. Он был действующим на протяжении двух месяцев, его начали ослаблять в мае и в течение июня. Впрочем, июль отметился новыми вспышками и отдельные регионы не имеют возможности снять ограничения.
Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский после отставки Якова Смолия срочно собрал правление НБУ. На этом совещании он заявил о важности сохранения неизменности политики центробанка.