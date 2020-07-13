Это фундамент - Зеленский внезапно обратился к украинцем с объявлением

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость срочной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 . Он объявил о подписании законопроекта, по которому получат помощь культура, креативная индустрия, туризм. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресслужбу.

По словам президента, отдельные представители упомянутых отраслей буквально борются за выживание.

"Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому нуждаются в не меньшей поддержке, чем традиционные отрасли бизнеса", — добавил Зеленский.

Для этого власть приняла пакет неотложных действий для решения проблемы.

"Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, подписал закон относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни ( COVID-19 )... Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины", — резюмировал государственный лидер.

Напомним, жесткий карантин по всей стране ввели с середины марта. Он был действующим на протяжении двух месяцев, его начали ослаблять в мае и в течение июня. Впрочем, июль отметился новыми вспышками и отдельные регионы не имеют возможности снять ограничения.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский после отставки Якова Смолия срочно собрал правление НБУ. На этом совещании он заявил о важности сохранения неизменности политики центробанка.