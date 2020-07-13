Аваков обратился с неотложным требованием к Верховной Раде - в чем дело

13 июля глава МВД Арсен Аваков обратился с неотложным требованием к парламенту в кратчайшие сроки принять законопроект который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. С таким заявлением он выступил на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поддержал инициативу министра внутренних дел. Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в пример была приведена авария под Киевом, в результате которой погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах, и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", — подчеркнул Аваков.

Зеленский также считает чрезвычайно важным принять законопроект об ужесточении штрафов для водителей за езду в нетрезвом виде. Президент напомнил, что страшные смертельные аварии часто проиходят в Украине и власть обязана обеспечить безопасность граждан страны в этой сфере.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом — последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это — не первая авария, совершенная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", — отметил Зеленский.

Напомним, с 1 июня в Украине заработала система видеофиксаций нарушений правил дорожного движения. Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости и пока их установили только в Киеве и вокруг столицы. На данный момент фактом нарушения будет считаться превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость: 255 гривен — в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 гривен — при превышении скорости более чем на 50 км/ч. У водителя будет возможность сэкономить 50% на штрафе, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 июля в Украине ужесточили штрафы для водителей за вождение авто в нетрезвом состоянии.