Мы ждем предложение - стало известно, когда в НБУ появится новый руководитель

В высших эшелонах украинской власти продолжается процесс согласования нового руководства Национального банка. Предыдущий председатель правления Яков Смолий ушел в отставку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, в парламенте готовы назначить нового руководителя структуры уже к концу недели.

В то же время она пояснила, что ни одно предложение относительно лица на замену Смолию не является окончательной.

"Пока конкретной фамилии нет. Но мы надеемся, что кандидатура появится, возможно, чуть позже. И мы до конца этой недели также проголосуем главу НБУ. Ну мы ждем предложение от президента, потому что это его конституционное право и обязанность", — отметила Кравчук.

Напомним, Смолий пос заявленіе о входит в отставку 1 июля. Он объявил, что вместе с остальными коллегами стал жертв политического давления. Банкир выдерживал его некоторое время, однако позже, после личной беседы с президентом Владимиром Зеленским, решил оставить должность.

На это событие бурно отреагировали в Украине и даже за рубежом. В адрес официального Киева обращались представители "Большой семерки" с призывом к сохранению независимости НБУ. Также их позицию разделили представители руководства МВФ, которые недавно согласовали новую программу сотрудничества с Украиной.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента уверяют, что для власти стало большой неожиданностью увольнение Смолия, хотя ексчиновник уверяет, что именно президент Владимир Зеленский поставил окончательную точку в вопросе об отставке главы регулятора. 13 июля стало известно, что Зеленский после отставки Смолия срочно собрал правления НБУ.