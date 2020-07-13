Зеленский отреагировал на масштабное ДТП под Киевом - что решил президент

12 июля Украину всколыхнула новая шокирующая новость о масштабном смертельном ДТП, которое произошло на Старообуховской трассе у Козина на Киевщине — сообщалось, что водитель Mercedes в наркотическом и алкогольном опьянении врезался в Hyundai, в котором ехала семья. В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. На это трагичное происшествие оперативно отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Его команда сообщила, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, который позволит усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Глава государства подчеркнул, что документ следует принять как можно быстрее, чтобы такие ужасные аварии, как на Столичном шоссе под Киевом, не повторялись. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом — последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это — не первая авария по вине этого водителя. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", — подчеркнул украинский лидер.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Стоит обратить внимание на то, что документ усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения: увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии;

внедряет штрафы за скрытие с места ДТП;

уменьшает возможности для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Ожидается, что документ будет способствовать: предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах;

приведет к уменьшению количества ДТП. Срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и смертельных ДТП, вызванных пьяными водителями и легкостью избежание ими ответственности.

Как сообщал ONLINE.UA, двое украинцев погибли в результате автомобильной аварии в Польше. Столкновение произошло вблизи от Любице, в Мазовецком воеводстве.