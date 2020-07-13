Новости

Лента новостей

Не нужно платить - украинцам сообщили отличные новости

Украина | Читати новину українською
Не нужно платить - украинцам сообщили отличные новости Фото: nszu.gov.ua

В Национальной службе здоровья Украины 13 июля обратились к украинцам и напомнили, что в рамках первого этапа медицинской реформы в стране работает программа медицинских гарантий, по которой медики оказывают помощь пациентам бесплатно, а расходы им компенсирует НСЗУ. В ведомстве подчеркнули, что украинцам не нужно платить за ряд первичных медицинских услуг, но только при условии заключения декларации с семейным врачом. На какие бесплатные услуги могут рассчитывать украинцы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Сегодня более 23 тысяч врачей оказывают первичную помощь украинцам. С ними заключили договора уже 30 млн граждан страны. НСЗУ уже выплатила медучреждениям "первички" более 10 млрд грнивен за оказание помощи пациентам в январе-июле текущего года.

Среди бесплатных медицинских услуг в Украине:

  • консультации врача,
  • базовые исследования и анализы,
  • вакцинация детей и взрослых согласно календарю прививок,
  • выписка электронных рецептов на лекарства по программе «Доступные лекарства»,
  • выписка электронных направлений к врачам-специалистам, на проведение исследований или лечения,
  • выписка справок и больничных.

Важно отметить, что в рамках медицинской реформы в Украине хотят изменить протоколы лечения всех болезней. К действующим инструкциям у руководства Минздрава есть претензии, так как их писали протоколы не врачи. Сейчас в Украине есть 120 обновленных, актуализированных украинских протоколов, из 2500 инструкций лечения разных болезней. Остальные протоколы были отменены, так как их составляли не врачи.

Также уже к концу лета в Минздраве обещают запустить сервис выдачи электронных больничных. Через этот сервис Минздрав планирует выписывать не только больничные листы в электронном виде, но и выдавать медицинские заключения и справки о состоянии здоровья.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти отреагировали на критическую ситуацию, в которой оказались сотни украинских больниц после начала второго этапа медицинской реформы в стране. Уже с 1 июля Минздрав осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, медицина, медична реформа, услуги, лечение, НСЗУ
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54133 +612
Выздоровели 26503 +385
Летальные 1398 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 13.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+19

Влажность 55% - 96%

Ветер 3м/с - 9м/с

Погода ONLINE.UA+14...+19

Влажность 47% - 68%

Ветер 2м/с - 8м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...