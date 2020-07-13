Не нужно платить - украинцам сообщили отличные новости

В Национальной службе здоровья Украины 13 июля обратились к украинцам и напомнили, что в рамках первого этапа медицинской реформы в стране работает программа медицинских гарантий, по которой медики оказывают помощь пациентам бесплатно, а расходы им компенсирует НСЗУ. В ведомстве подчеркнули, что украинцам не нужно платить за ряд первичных медицинских услуг, но только при условии заключения декларации с семейным врачом. На какие бесплатные услуги могут рассчитывать украинцы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Сегодня более 23 тысяч врачей оказывают первичную помощь украинцам. С ними заключили договора уже 30 млн граждан страны. НСЗУ уже выплатила медучреждениям "первички" более 10 млрд грнивен за оказание помощи пациентам в январе-июле текущего года.

Среди бесплатных медицинских услуг в Украине:

консультации врача,

базовые исследования и анализы,

вакцинация детей и взрослых согласно календарю прививок,

выписка электронных рецептов на лекарства по программе «Доступные лекарства»,

выписка электронных направлений к врачам-специалистам, на проведение исследований или лечения,

выписка справок и больничных.

Важно отметить, что в рамках медицинской реформы в Украине хотят изменить протоколы лечения всех болезней. К действующим инструкциям у руководства Минздрава есть претензии, так как их писали протоколы не врачи. Сейчас в Украине есть 120 обновленных, актуализированных украинских протоколов, из 2500 инструкций лечения разных болезней. Остальные протоколы были отменены, так как их составляли не врачи.

Также уже к концу лета в Минздраве обещают запустить сервис выдачи электронных больничных. Через этот сервис Минздрав планирует выписывать не только больничные листы в электронном виде, но и выдавать медицинские заключения и справки о состоянии здоровья.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти отреагировали на критическую ситуацию, в которой оказались сотни украинских больниц после начала второго этапа медицинской реформы в стране. Уже с 1 июля Минздрав осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств.