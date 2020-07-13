Массовый запуск ипотеки - Нацбанк поделился важными данными

И.о. руководительницы НБУ Екатерина Рожкова сообщила украинским гражданам долгожданную новость — она заявила, что Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 при сохранении макростабильности в стране. По ее словам, для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Кроме того, отмечается, что ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Екатерина Рожкова обратила внимание на то, что НБУ работает с банками и перед другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки — с иностранным капиталом и наши большие государственные, которые их снизили", — отметила временная руководительница НБУ.

Кроме того, Рожкова призвала банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.

"Ставка должна быть ниже, а кредит — длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка — не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как положено вернул", — добавила чиновница.

Нельзя не упомянуть о том, что глава государства Владимир Зеленский ранее утверждал, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье — ред.), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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