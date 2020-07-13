Ситуация ухудшается - в Зеленского призвали к безотлагательным действиям

В Украине существуют собственные списки стран, из которых гражданам разрешают или запрещают въезд — в зависимости от эпидемической ситуации. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал пересмотреть соответствующие критерии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

По словам дипломат, прежде всего показатели, с которыми другие страны относят к "красного" или "зеленого" списков, должны быть гибкими. Например, необходимо их привязать к ситуации в Украине.

"Нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или иной категории, чтобы этот список был более объективен и более соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается", — пояснил Кулеба.

Министр отметил, Киев, как Евросоюз, привязал опасность страны до конкретного количества больных на 100 тысяч населения, однако этот показатель изменяется.

"Например, если в стране "Х" показатель заболевших на 100 тысяч населения больше, чем в Украине, тогда она относится к "красной" зоны, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тысяч населения, автоматически попадает в "красный" список", — добавил он.

Дипломат подчеркнул, с фиксированным показателем в "красную" зону страны могут попадать несправедливо, а вот украинцам нужно самоизолироваться целых две недели после их посещения.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина недавно не попала в "зеленый список" Евросоюза, что оставило закрытыми границы содружества. Министр Кулеба подчеркнул, что нет причин для его пересмотра в пользу украинцев в ближайшее время. В следующий раз список будет пересматриваться уже скоро — во вторник, 14 июля.