Власти Херсонщины заинтересована в увеличении военного присутствия в регионе и работает над этим. Глава областной государственной администрации Юрий Гусев объявил о намерении размещения дополнительных подразделений ВСУ. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на интервью LB.ua.

По словам чиновника, уже идет процесс предоставления имущества для Министерства обороны.

"Мы также работаем над тем, чтобы увеличилась физическое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории нашей области. Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны — для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил", — пояснил Гусев.

Одновременно администрация обратилась к СНБО с инициативой об увеличении активности по защите на юге страны.

"Я обратился к аппарата Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплекса мероприятий на юге Украины относительно усиления возможностей Вооруженных сил и возможных вызовов, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание на севере Крыма из-за отсутствия днепровской воды", — подчеркнул глава ОГА.

Он анонсировал масштабные учения осенью, период их проведения специально корегуватимуть согласно учений страны-агрессора.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство на самом деле не заинтересован во владении оккупированными районами Донбасса. В Кабмине считают, что таким образом Кремль пытается создать излишние проблемы для Украины. Российская власть выкачивает из ОРДЛО все имеющиеся ресурсы, однако ничего не вкладывает, что говорит именно об упомянутой незаинтересованности.